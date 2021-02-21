美国前驻世贸大使：美欧无法单一依赖世贸组织应对中国挑战

曾于特朗普政府时期担任美国常驻世界贸易组织（WTO）大使的丹尼斯·谢伊(Dennis Shea，又译习达难) 周日在《国会山报》发表评论文章表示，“应对中国挑战，美欧必须将目光投向世贸组织以外的地方。”

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谢伊曾于2018年3月1日经美国国会参议院的提名确认后，担任美国贸易副代表兼驻日内瓦代表团团长，及美国常驻世贸组织大使。他的任期于今年1月20日结束。谢伊在哈佛大学本科生院哈佛学院获得学士学位，并相继于哈佛大学文理研究生院和哈佛大学法学院获得硕士及法学博士学位。他在加入美国贸易代表办公室之前，曾担任美中经济与安全审查委员会成员长达11年。

针对欧盟日前提出针对未来数年的新贸易战略，并强调将世贸组织的重大改革列为优先事项的方针，谢伊表示，“欧盟的新贸易政策包括一项值得欢迎的呼吁，要求加强跨大西洋合作，以应对共产党统治下的中国所带来的经济挑战。欧盟特别建议重振三边进程，这是美国、欧盟和日本的联合倡议，旨在制定新的世贸组织规则，以遏制中国非市场经济的特点，最主要的是工业补贴和国有企业的过大作用。”他指出，“在三边工作的基础上再接再厉，将其引入世贸组织，当然是值得的。但如果把扩大世贸组织规则手册作为跨大西洋对华合作的唯一、甚至是主要的重点，那就大错特错了。事实上，把我们所有的鸡蛋都放在世贸组织规则制定的篮子里，将直接正中中国下怀。”

谢伊认为，“制定新的世贸组织规则来解决补贴的 ‘负面溢出效应’，这是欧盟的既定目标，但对问题的定义过于狭隘。中国的经济体制，以其独特的公共、私人和中共资源的融合来推进产业政策目标，不符合世贸组织的透明、非歧视、互惠和市场导向的准则。这一铁的事实需要被承认。”他说，“以世贸组织为中心的方法还假定中共认为必须遵守国际规则。然而，大量证据表明情况并非如此。中共没有遵守世卫组织《国际卫生条例》的及时报告要求，无疑助长了新冠疫情大流行的发生。中共对新疆维吾尔人的恐怖行动，不符合《世界人权宣言》。中共在香港强行实施国家安全法，违反了保障香港高度自治的《中英联合声明》。中国在南海提出的扩张性领土要求违反了《联合国海洋法公约》。”

谢伊称，“我们看到这种模式在贸易中重复出现。美国贸易代表办公室已经记录在案，中国遵守世贸组织义务的记录一直很差。一个主要问题是中国对自己的贸易政策和做法普遍缺乏透明度。中国也一直很愿意将其贸易实力作为一个楔子。见证了中国对澳大利亚出口产品的报复，大概是违反了世贸组织的规则，因为澳大利亚敢于要求对该流行病的起源进行独立调查。日本、韩国和菲律宾也首当其冲地遭受了类似的贸易报复，以回应北京认为不可接受的行动。”

谢伊说，“最后，以世贸组织为中心的方法假定该机构有能力在合理的时间范围内制定有意义的规则。但世贸组织的共识原则要求在通过一项决定之前，必须得到所有164个世贸组织成员的一致接受。在世贸组织，中国强烈反对制定新的补贴规则，认为这些规则是‘限制中国发展的直接枷锁’。即使中国参与世贸组织谈判，也可以争取其他世贸组织成员阻挠达成共识。在最乐观的情况下，最终的结果很可能是一套弱规则，在很大程度上照顾到中共的关切。”他说，“而且不要指望谈判会很快完成。世贸组织目前正在进行的一项多边谈判，旨在限制渔业补贴--已经进行了19年。执行现有规则同样需要很长时间。波音公司与空中客车公司的补贴争端持续了16年才得到世贸组织的最终解决。”

谢伊说，“如果我们正处于跨大西洋对华合作的新时代，那么我们有理由问：美国和欧盟的利益和目标是否一致？我们对挑战的评估方式是否相同？我们是否愿意共同向中国施加成本，以约束不良行为，鼓励改变，即使这样做也会给我们带来成本？回答这些问题将有助于确定任何潜在合作的雄心。”他称，“如今，美国和欧盟似乎正通过不同的视角来看待中国。听到欧洲重要领导人援引 ‘通过贸易改变’的不可靠口号，令人瞠目结舌。最近达成的《中欧全面投资协定》的时间和实质内容，也让人怀疑该协定到底是为谁的利益服务的。在世贸组织，欧盟至今采取了过于谨慎的态度，甚至拒绝共同提出美国起草的申明市场导向条件在全球贸易体系中的核心地位的声明。欧盟的担心是：该声明将在某种程度上暗示中国不能成为该组织的一部分。”

谢伊表示，“只有时间才能证明合作的愿望是否能结出果实。但是，对中国挑战的有效跨大西洋反应，除了新的世贸组织规则外，还有许多方面。这些方面包括：联合对从事掠夺性或非法行为的中国公司实施制裁；面对中国的报复性贸易行动，建立共同的防御机制；集体努力提高关键商品的供应链弹性；联合制定未来主导产业的技术标准；以及，是的，还有关税。”