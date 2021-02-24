缅甸军事政变 日本企业无动于衷？

法广村的图片：麒麟麦酒株式会社（Kirin）是目前唯一一家对缅甸2月1日军事政变做出反应的日本企业。 Image d'archive RFI : Le brasseur Kirin est la seule entreprise japonaise à avoir réagi depuis le coup d'État en Birmanie, en rompant avec un conglomérat lié aux militaires.

缅甸是亚洲增长强劲的最后市场之一，日本过去十年在当地投入了上百亿美元的资金。东京有地缘政治上的考量，担心国际制裁会推动缅甸更加亲近北京。

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缅甸自2011年出现民主化迹象以来，日本资金蜂拥而至。如今，面对当地爆发公民不服从运动，日资企业维持其运作。

本台RFI法文网周三（2021年2月21日）刊出记者Frédéric Charles发自东京的报导，谈日本企业对缅甸的投入。原文标题为：缅甸军事政变无法阻止日本企业（Birmanie: le coup d'État militaire ne dissuade pas les entreprises japonaises）。

文章说，麒麟麦酒株式会社（Kirin）是目前唯一一家对缅甸2月1日军事政变做出反应的日本企业。它中断与一家和缅甸军方有关大企业的合作关系，但没有退出缅甸及其市场。日本麒麟麦酒株式会社自缅甸发生针对当地穆斯林少数民族的清洗以来，就一直处于联合国的压力下。联合国的一项调查结论认为，麒麟麦酒株式会社支付缅甸合作企业的部分资金被用于军事行动。

日本为缅甸市场注资

文章指出，对日本企业而言，缅甸是一个有5400万消费者的市场。大多数日本企业与缅甸军方没有生意关系，总之没有直接关系。日本大商社投资缅甸原材料和基础设施。类似日本丰田（Toyota）ˎ 住友（Sumitomo）ˎ 日本电信KDDI和铃木（Suzuki Motor）等大企业遍布缅甸汽车制造ˎ 食品ˎ 服装和电信等行业。大和证券（Daiwa）参与了仰光股市的创建。过去十年，日本为缅甸提供了100亿美元贷款，日本企业投资了20亿美元。

东京的地缘政治考虑

文章提到，东京担心国际制裁进一步推动缅甸靠近北京，从而强化北京在中国沿海与印度洋的影响力。但非政府组织ONG Synergy的负责人认为，国际社会有必要坚定态度，对缅甸军方施压，对在缅甸有着巨大投资的亚洲大国施压。

法广存档图片 - Image d'archive RFI ：Manifestante birmane en robe de mariée lors d'une marche contre le coup d'Ertat militaire, à Rangoun le 10 février 2021. © AFP - YE AUNG THU 法新社