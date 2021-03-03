英国脱欧：金融企业从伦敦迁都柏林

伦敦在英国脱欧后首次提交预算。安永报告说，在Covid-19疫情与脱欧的双重影响下，英国首都对金融企业而言失去了以往魅力，许多企业迁往爱尔兰首都。都柏林如今想要打造一个金融科技中心。

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本台RFI记者Emeline Vin周三（2021年3月3日）发自都柏林（Dublin）的报导说，经常向近200家金融企业做询问的安永事务所（Ernst & Young）认为，自2016年英国脱欧公投以来，在离开伦敦的经纪ˎ 银行，资产管理等金融企业中，有36家，即三分之一是前往都柏林，数量超过了卢森堡ˎ 巴黎，以及欧洲央行所在地法兰克福。

都柏林的雄心

包括巴克莱银行（Barclays）ˎ 美国银行（Bank of America）和网络银行Revolut等知名大企业已经全部或部分迁往爱尔兰。尚未成为国际股市枢纽的爱尔兰首都如今有意打造一个金融科技中心。

法广存档图片 - Image d'archive RFI : Les logos des géants américains du numérique, Google, Apple, Facebook et Amazon visés par la taxe française, dite "Gafa". © AFP/Archive 法新社

爱尔兰的优势

多元文化的都柏林是欧盟内唯一说英语的首都，想要成为欧洲科技中心。谷歌（Google）ˎ 脸书（Facebook）ˎ 推特（Twitter）的总部都已在此立足十年以上，最近入驻的科技巨头是亚马逊（Amazon），它创造了8000个工作岗位。那还是为了绕过与英国脱欧有关的行政麻烦。

法广存档图片 - Image d'archive RFI : Dublin est devenue la destination-clé des relocalisations post-Brexit. (image d'illustration) © REUTERS/Clodagh Kilcoyne 路透社