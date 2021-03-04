OPEP+石油输出国组织及盟国部长会议

欧佩克石油输出国组织及其盟国（OPEP+）周四今年第二次开会。本次部长级会议的焦点围绕是否要继续控制产量维持价格。

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本台RFI法文网«原材栏目»（La Chronique des Matières Premières）周四（2021年3月4日）刊出记者Marie-Pierre Olphand的报导，介绍欧佩克石油输出国组织及其盟国部长会议当天开会讨论是增产还是继续减产保价。

文章说，去年的减产决定有收获。油价从很低恢复到了疫情之前的水平，每桶超过60美元。美国德克萨斯州在二月中旬遭遇的寒流，造成石油基础设施受阻，这也有助于美国石油价格的攀升。但油价的正常化能否继续？这就要取决于石油输出国组织周四会议的决策。

决策困扰分歧

俄罗斯及其盟国支持开闸增产，但这会带来油价重新下跌的风险。沙特则呼吁继续保持减产至少到四月份。这种算盘打的很简单：开闸的速度不要太快，避免形成额外库存，维持油价高位，延续金融受益。这种选择对美国有利，因为高油价有利于开采成本昂贵的页岩油，这只能在油价达到一定水平时才能获利。

法广存档图片 - Image d'archive RFI : En janvier lors de leur premier sommet, le groupe des pétroliers a dû négocier dur, pour aboutir à une position commune ; celle de laisser sous terre environ 7 millions de barils par jour, pour alimenter la pénurie artificielle. © REUTERS/Nick Oxford/File Photo 路透社

今年元月时的首次会议，在经过艰难谈判后也取得了共识：每天在地下截留近700万桶石油，人为地加剧了油荒。这种决策是否如今会做调整？莫斯科和利雅得谁的分量更重？

分析人士表示，欧佩克就是沙特，所以是利雅得决定恢复产量的节奏。莫斯科可能得予以合作，而且俄罗斯增产能力有限。中国对石油的需求依然强劲，但还没有恢复到疫情前的水平。

市场前景未卜

周二流出的一份文件提到，欧佩克石油输出国组织及其盟国（OPEP+）的专家提醒说，不要过度乐观，市场走向仍很不确定。Coronavirus病毒变种对当前疫情的冲击可能会改变原先的复苏预测。