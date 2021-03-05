富时罗素将小米、箩筐技术公司从全球指数中剔除

全球第二大指数编制公司、富时罗素（FTSE Russell ）3月5日表示，根据早先的一项由美国前总统特朗普签署的行政令，将从3月12日起将小米从富时全球全盘指数及富时全球含A股指数系列中剔除；将箩筐技术公司从富时全球全市场指数及微盘指数中剔除。

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特朗普政府去年11月12日发布行政命令，禁止美国境内任何人对华盛顿认为由中国军方拥有或控制的中国公司进行投资。这项命令将于今年1月11日生效。特朗普政府1月14日在临近届满前加大了对中国企业的制裁和限制力度，包括对中国国有石油企业实施制裁，还对小米等其他9家中国企业发布投资禁令。美国当时将9家公司新增到国防部判定为与中国军方有联系的名单中，九家公司依序为小米集团、中微半导体设备公司、箩筐技术公司、北京中关村发展投资中心、广东高云半导体科技公司、大新华航空、中译语通科技公司、中国航空集团与中国商用飞机公司。

对此，富时罗素在一份声明中援引该行政命令称，这些变化从3月12日起生效。富时罗素补充说，剔除的内容需视美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)的进一步指导而定。该公司表示，拟将先进微细加工设备纳入全球和中国指数的工作将“不按之前宣布的那样进行”。小米没有立即回应置评请求。在被华盛顿列入“黑名单”时，小米否认与中国军方有任何关系。随后，小米就此对美国政府提起诉讼。