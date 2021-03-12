德联邦工业联合会：德企在中国面临的最大风险是政治因素

德国联邦工业联合会（BDI）3月11日就中国两会期间政府工作报告内容发表分析文件。该组织总干事约阿希姆·朗（Joachim Lang）分析指，“中国经济政策对技术和经济独立目标的日益严格的导向，使全球合作在角度上变得更加困难。”德国联邦工业联合会称，由于中国政府没有履行进一步开放经济的承诺，欧盟应该采取更强硬的方式以保护欧洲企业免受中国不公平贸易行为的影响。

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德国联邦工业联合会是德国工业和工业相关服务提供者的核心组织。其代表德国40个行业协会和10多万家公司，约800万名员工。近年来，中国已经成为德国最重要的贸易伙伴，向中国出口的德国制造商品帮助这个欧洲最大的经济体缓冲了新冠疫情大流行以来对其国内的影响。

朗表示，通过对中国第十四个五年规划的分析，德国工业界忽视了（中方）真正改变走向开放和市场经济的明确信号。他说，“一个成功的伙伴关系只有在互惠原则和建立公平竞争环境的基础上才能发挥作用。”他提出，北京方面必须做更多的工作来兑现其开放经济的承诺。

朗指出，虽然欧盟通过中欧全面投资协定与中方在建立更为平衡的经济关系中取得了一些进展，但该协定也显示出双方合作的局限性。他强调，“欧盟必须继续走多管齐下的道路，将中国视为合作伙伴、竞争对手和系统性对手”。

朗谈到，德国工业界希望欧盟通过实施强有力的反补贴机制和完成国际政府采购机制的工作，加强对中国不公平贸易行为的防御性措施。他补充说，欧盟应该与美国和日本在这方面密切合作。德国联邦工业联合会还向北京方面表示府，其人权记录可能会损害未来的商业关系。

朗说，“新疆的人权状况和香港的政治局势给政治和经济关系带来了压力”。他补充说，“中国在香港的强硬立场和新疆的局势已经在削弱成功批准欧盟投资协定的前景”。德国联邦工业联合会的报告最后提到，“目前德国企业在中国以及与中国的商业前景面临的最大风险是政治因素。人权状况：新疆和香港的人权状况，使香港、新疆的关系紧张。”

报告续指，“欧盟和美国：美国政府已经实施了制裁，欧盟目前正在起草一项新的供应链法，这可能导致与中国的紧张关系加剧。台湾问题和南海问题也出现了风险热点。在这里，中国政府不屈不挠的强硬路线，留给我们的空间越来越小。”报告指，“妥协的解决方案：因此，地缘政治和意识形态冲突可能会继续影响我们的生活。因此，会继续影响德国的经济利益。”