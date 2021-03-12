欧盟公布中欧全面投资协定主要内容 欧洲议会议员：审查自此具体化

欧盟委员会3月12日公布了根据2020年12月30日中欧领导人原则上达成的中欧全面投资协定（CAI）商定的承诺时间表。欧委会表示，继1月份公布了中欧投资协定谈判结束后的协定文本，周五公布的市场准入提议是通过和批准该协定过程中的下一步。其为相关的政治审议和公开辩论提供了基础。

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欧委会介绍称，“在过去的二十年中，欧盟对中国的累计外国直接投资已超过1480亿欧元。中国对欧盟的直接投资总额接近1200亿欧元。就中国经济的规模和潜力而言，欧盟在中国的外国直接投资总额仍然相对较少”。欧委会执行副主席兼欧盟贸易委员东布罗夫斯基斯(Valdis Dombrovskis)说，“全面投资协定重新平衡了欧盟-中国的投资关系。今天公布的市场准入要约展示了其将如何帮助创造公平的竞争环境，为欧盟企业和投资者提供更多的市场开放。该协议提供了一个明确的、可执行的规则框架，这将为欧盟企业在中国投资时提供更大的准入机会和更多的确定性。”

欧委会方面介绍，“在投资方面，中欧全面投资协定将是中国与第三国完成的最雄心勃勃的协定。 除了禁止强制转让技术的规则外，中欧全面投资协定还将成为首个就国有企业行为、补贴全面透明度以及可持续发展有关承诺履行义务的协定”。欧委会称，“中欧全面投资协定将确保欧盟投资者更好地进入快速增长的十四亿消费者市场，并确保他们在中国的公平竞争环境中竞争。这对于欧盟产业的全球竞争力和未来发展非常重要”。

欧委会认为，“通过与欧方达成这一协定，中国雄心勃勃地向欧洲投资开放：首先，中欧全面投资协定约束了中国过去二十年的投资自由化，从而防止倒退。使欧盟企业的市场准入条件变得清晰且独立于中国的内部政策。在违反承诺的情况下，还允许欧盟在中欧全面投资协定中诉诸争端解决机制。此外，欧盟还就更多的和新的行业的市场准入开放和承诺进行了谈判，例如取消数量限制、股比限制或合资要求。这些限制严重阻碍了我们在华企业的活动。总体协定比中国以前承诺的要更加雄心勃勃。”

欧委会指，“在欧盟方面，根据《服务贸易总协定》，服务市场已经开放并为服务行业做出了很大的承诺。欧盟在涉及诸如能源、农业、渔业、视听、公共服务等敏感行业都保留在中欧全面投资协定中”。下一步，欧委会指出，现在将对协议文本进行法律审查和翻译，然后由委员会提交欧洲联盟理事会和欧洲议会通过和批准。根据欧盟程序规则，一旦执行机构欧盟委员会与他国达成贸易协议，需通过欧洲理事会和欧洲议会的共同同意才可以完整执行，其中欧洲议会国际贸易委员会将在欧洲议会的审议部分扮演参谋和先行表决作用。

值得一提的是，《华尔街日报》周四报导，欧盟将针对中国当局侵犯新疆穆斯林少数民族人权问题制裁4名中国官员和一个实体，欧洲议会国际贸易委员会主席朗格（Bernd Lange）将两者结合评论称，“（制裁的消息）在欧委会公布欧盟-中国投资协议（CAI）时间表的当天。它显示了我们需要在合作和单边行动之间取得平衡，现在是成员国采取行动反对侵犯人权的时候了。”

该委员会副主席居拉（Winkler Gyula）周五亦通过推特表示，“一个值得欢迎的重要步骤！最后，我们可以开始对内容进行辩论，因为直到现在，大部分的辩论都集中在背景上。抽象已经变得具体，我们的审查也将变得具体。”

据欧盟驻华使团新闻稿介绍，根据该协定中国的市场准入承诺示例包括：

中国的市场准入承诺示例：

制造业：中国做出的全面承诺只有非常有限的除外情况（特别是在产能严重过剩的行业）。就雄心壮志而言，这将与欧盟的开放度相匹配。大约一半的欧盟直接投资在制造业（例如运输和电信设备、化学品、医疗设备等）。中国没有与任何其他合作伙伴做出如此深远的市场准入承诺。

汽车行业：中国已同意取消和逐步取消合资要求。中国将承诺新能源汽车的市场准入

金融服务：中国已经开始逐步开放金融服务业，并承诺向欧盟投资者继续开放。已取消银行、证券和保险交易（包括再保险）以及资产管理的合资要求和外国股比限制。

卫生（私立医院）：中国将通过对主要城市（包括北京、上海，天津、广州和深圳）的私立医院取消合资要求来提供新的市场开放。

研发（生物资源）：中国以前从未承诺开放外国对生物资源研发的投资。中国已同意不采取新的限制措施，任何可能在未来取消的当前限制也对欧盟取消。

电信/云服务：中国已同意取消对云服务的投资禁令。现在，将向欧盟投资者开放，其股比上限为50％。

计算机服务：中国已同意对计算机服务的市场准入进行约束，这比当前情况有了很大的改善。此外，中国将包括“技术中立”条款，该条款将确保对增值电信服务的股比上限不会适用于在线提供的金融、物流、医疗等其他服务。

国际海上运输：中国将允许对相关的陆上辅助活动进行投资，使欧盟企业能够不受限制地投资于货物装卸、集装箱堆场和车站、海事机构等。这将使欧盟企业能够组织全方位的多式联运的门到门运输，包括国际海运的国内航线。

与航空运输相关的服务：尽管由于受制于单独的航空协议，中欧全面投资协定未涉及航权，但中国将在计算机预订系统、地面处理以及销售和营销服务等关键领域开放。中国还取消了对没有机组人员的飞机出租和租赁的最低资本要求，这超出了《服务贸易总协定》的范围。

商业服务：中国将取消在房地产服务、租赁服务、运输的维修和保养、广告、市场研究、管理咨询和翻译服务等方面的合资要求。

环保服务：中国将取消对环境服务的合资要求，例如污水、减噪、固体废物处置、废气清洁、自然和景观保护、环境卫生和其他环境服务。

建筑服务：中国将取消其目前在《服务贸易总协定》中保留的项目限制。

欧盟投资者的雇员：欧盟企业的经理和专家将被允许在中国子公司工作长达三年，而不受劳动力市场检查或配额等限制。允许欧盟投资者的代表在投资之前自由访问。

改善公平竞争环境–使投资更公平

国有企业（SOE） - 中国国有企业贡献了国家GDP的30％左右。中欧全面投资协定试图通过要求国有企业根据商业考量采取行动，而不是对其商品或服务的购买和销售进行歧视，从而对国有企业的行为进行引导。重要的是，中国还承担根据要求提供特定信息的义务，以便评估特定企业的行为是否符合中欧全面投资协定中的义务。如果问题仍未解决，我们可以诉诸中欧全面投资协定解决争端。

补贴的透明度– 中欧全面投资协定对服务业的补贴规定透明度义务，填补了世贸组织规则中的一个重要空白。此外，中欧全面投资协定要求中国进行磋商，以便提供可能对欧盟的投资利益产生负面影响的有关补贴的更多信息。中国也有义务进行磋商，以寻求消除这种负面影响。

强制技术转让– 中欧全面投资协定针对禁止技术转让制定了非常明确的规则。这些规定包括禁止几种迫使技术转让的投资要求，例如将技术转让给合资伙伴的要求，以及禁止在技术许可中干扰合同自由的要求。这些规则还将包括保护行政机构（例如在商品或服务的认证过程中）收集的机密商业信息免遭未经授权的披露。协定大大加强了世贸组织的规则。

标准制定、授权、透明度–协定涵盖了欧盟其他长期存在的诉求。中国将为我们的企业提供在标准制定机构的平等准入。中国还将提高授权的透明度、可预测性和公平性。中欧全面投资协定将包括监管和行政措施的透明度规则，以提高法律的确定性和可预测性，以及程序公平性和司法复审权（包括在竞争案件中）。

将可持续发展纳入我们的投资关系

与中国完成的其他协定不同，中欧全面投资协定将双方约束为建立在可持续发展原则基础上的基于价值的投资关系。有关规定受制于专门量身定制的执行机制，以高度透明和民间社会参与的方式解决分歧。

中国承诺在劳工和环境领域不降低保护标准以吸引投资，不为保护主义目的使用劳工和环境标准，并遵守有关条约中的国际义务。中国将支持企业履行企业社会责任。

重要的是，中欧全面投资协定还包括对环境和气候的承诺，包括有效执行《巴黎气候协定》。中国还致力于争取批准尚未批准的国际劳工组织基本公约，并对尚未批准的两项国际劳工组织关于强迫劳动的基本公约作出具体承诺。

监督执行和争端解决

在中欧全面投资协定中，中国同意与我们的贸易协议一样的执行机制（国家与国家之间的争端解决）。

这将与在政治一级建立的诉讼前阶段的监督机制相结合，这将使我们能够在问题出现时提出问题（包括通过紧急程序进行）。