国际海运：集装箱因Covid疫情而紧俏

从国际贸易和物流角度，本次Covid-19疫情的后果之一就是集装箱成为了紧俏物，价格也因此水涨船高。法国业界人士希望世贸组织介入。

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本台RFI法文网周六（2021年3月13日）在«运输»专栏（Chronique Transport）刊出记者Marina Mielczarek的长篇采访报导，主题围绕集装箱因Covid-19疫情而变得紧俏，在此予以着重介绍。

文章开篇指出，欧美两地现在紧缺集装箱,谁之过？失衡在于亚洲已恢复商业活动和欧洲刚开始重新启动。经济史上前所未见的集装箱不足状况引发价格飞扬。如今，集装箱的海运价格是一年前的四倍。疫情前，运输货物只需提前10天，如今的期限是之前的五倍，需要在50天预订。许多海船被困在港口，无法卸货，无法重新启航。

法广存档图片 - Image d'archive RFI : le Premier ministre français Jean Castex avec son prédécesseur Édouard Philippe lors d'une visite du porte-conteneurs Jacques Saadé dans le port du Havre, le 22 janvier 2021. © AFP - SAMEER AL-DOUMY 法新社

缺集装箱无益世界经济

学界人士分析指出，集装箱供需失衡不会让任何世界大国受益。唯一受益方是集装箱供应商。去年夏季，人们看到欧洲电子产品需求强劲，这显然是由于远程工作和网络娱乐活动。中国在欧美之前恢复出口，物流严重脱节。最终由于缺少集装箱空箱而造成价格上扬。

世界贸易组织应该介入

运输商感到不安。他们明白，从今往后，世界无法避免遭遇另一波类似Covid-19这样的疫情。法国货运业协会（AUTF）负责人在采访中表示：世界经济仍处于巨大的痛苦之中。如何降低集装箱的价格？这应为国际调节之事，世贸组织（OMC）应该介入。

法广存档图片 - Image d'archive RFI : Un logo de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) à son siège dans la ville suisse de Genève. © AFP/Archive 法新社

世界重新定位可能吗？

法商Kriss刚刚宣布把部分高档眼镜生产能力搬迁回法。这种疫情后世界的构思和意愿，已经风行了一年。不过，法国Ellisphère的经济学家指出，从中国和亚洲迁回西方的想法不错，但在一种不断寻求最低成本的经济中难以实现。他认为，马克龙总统想要对部分经济重新定位，尤其是针对卫生领域（药品ˎ 口罩等），这在短期或中期是可能的，但鉴于劳动成本上的原因，而无法适用于其它工业行业。

法广存档图片 - Image d'archive RFI : Un porte-conteneurs entièrement chargé ancré dans la baie de San Francisco à côté du pont de la baie de San Francisco-Oakland le 9 mars 2021 à San Francisco, Californie. © Justin Sullivan/Getty Images via AFP 法新社

集装箱价格何时下滑？

集装箱价格何时才能恢复正常？在采访中，没有经济学家敢于回答这一提问，但他们一致肯定，当前的价格高位，将至少维持到今年夏季底。