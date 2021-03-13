经合组织改选秘书长 澳洲黑马接棒

总部位于巴黎的经济合作与发展组织（OCDE）改选秘书长，胜出的澳大利亚前联邦金融部长科尔曼被认为是本次选举的一匹黑马。他可能是得益于经合组织想要更大程度地向亚洲开放。

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本台RFI法文网周六（2021年3月13日）刊文报导说，饱受环保组织批评的澳大利亚前联邦金融部长科尔曼（Mathias Cormann），其立场被认为是气候变化怀疑论者。尽管如此，科尔曼面对瑞典籍的欧盟前贸易专员马尔姆斯特伦（Cécilia Malmström），成为墨西哥人古里亚（Angel Gurria）的继任者。

澳洲前金融部长科尔曼，由于其在气候变化问题上的立场，原本不是这一竞选的热门人选。多个环保非政府组织曾在选前联名致函经合组织表达对这位现年51岁的澳洲前部长感到不安。绿色和平组织（Greenpeace）甚至谴责科尔曼在担任澳洲部长期间，对气候领域造成的可怕后果。

法广存档图片 - Image d'archive RFI: Mathias Cormann, ancien ministre australien des Finances, succède au Mexicain Angel Gurria au poste de secrétaire général de l'Organisation de coopération et de développement économique. © REUTERS - DENIS BALIBOUSE 路透社

但与气候变化作斗争，尤其是通过税务杠杆应该是科尔曼在结合组织这一富人俱乐部任内的工作中心。经合组织成员国占世界国民生产总值的60%。科尔曼可能受益于经合组织想要更大程度地向亚洲开放。

澳洲前联邦金融部长科尔曼的出生地是在比利时。他出生后的第一语言是德语。高等教育就读于比利时鲁汶天主教大学法律专业，之后加入了一项与英国之间的交流项目，最后定居于澳大利亚。他于2007年当选参议员，先后在澳洲联邦内阁中多次担任部长职务。