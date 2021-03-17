铑价暴涨刺激盗窃汽车催化转化器

铑是一种稀有的铂系金属，价格现已暴涨至黄金的14倍。由于车尾排气管的催化转化器含有铑金，这在北美，尤其是在美国和加拿大催生了一种新的黑灰产业：盗窃汽车催化转化器。

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本台RFI法文网周三（2021年3月17日）在«原材栏目»（la chronique des matières premières）刊出记者Marie-Pierre Olphand的最新报导，介绍稀有金属铑（Rhodium）在国际原材市场上价格飞扬，刺激北美地区频发盗窃汽车排气管催化转化器的不法活动。

汽车环保缺铑不可

如果你的车子发出劈里啪啦的声音，这就是发动机排气管失去了催化转化器的迹象。那就有可能是国际原材市场上稀有金属铑价格飞扬的非直接后果之一。铑金如同钯金（Palladium）属于稀有的铂系金属，市场需求80%以上的订单来自汽车工业。而且随着各国对汽车制造商环保要求的不断提高，对铑金的需求也在不断增长之中。铑对清洁车辆的污染烟雾特别有效，而且到目前为止，还没有替代品。

法广存档图片 ：汽车排气管的催化转化器含有铑金。 Image d'archive RFI: le rhodium entre dans la composition des pots catalytiques des voitures. © GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP 法新社

盗贼为铑窥探车底

每个排气管催化转化器内所含的铑金不到0，1克，上周的市场行情是一盎司（28，35克）近3万美元。本周起略有回落，跌至2万4千美元，但依然是黄金价格的14倍。这就是骗子和小偷窥探车底的动机。

美国去年频发窃案

据«华盛顿邮报»(Washington post)报导，美国在2020年发生了数以千计的汽车催化转化器被窃案。过去几周，加拿大媒体也报导说，发生数百宗类似盗窃案。案发地点有停车场ˎ 修理车间，甚至是在新车经销商。

法广存档图片：铑金的价格在最近几个月因南非矿业活动不振而飙升。 Image d'archive RFI : le prix du rhodium ont été dopés ces derniers mois par une activité minière chamboulée en Afrique du Sud. © ©REUTERS/Ilya Naymushin 路透社

供应紧俏价格高企

法国地质调查局（BRGM）的专家分析认为，今年，市场上的铑金供不应求，价格应该继续相对维持在高位。铑金的价格在最近几个月因南非矿业活动不振而飙升。

南非决定铑金市场

2020年的经常断电让人印象深刻，英美铂金公司（Anglo American Platinum）的一个铸造厂曾故障数月之久，再加上疫情。这就是为何铑金市场价格不断升温。铑金每年的产量为20吨至25吨左右。法国地质调查局的最新数据显示，南非现在占铑金产量的82%。这就是为何铑金小市场十分依赖南非。