欧洲议会周四将就冻结中欧投资协定进行投票

自布鲁塞尔方面消息，欧洲议会预计将在5月20日就推动正式冻结中欧全面投资协定（CAI）的动议进行投票。欧洲议会议员认为，中国政府在今年3月就新疆人权问题对欧盟机构及民意代表实施了，“毫无根据和任意的制裁”。

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据政治新闻网站Politico获得的这项动议草案显示，其还呼吁欧盟加强与美国在对华政策上的协调，同时强调与台湾的任何贸易协议“不应受到与北京协议的牵制”。报导指，如果欧洲议会对该动议投票通过，将进一步打击中欧领导人于去年年底就双方全面投资协定达成的政治共识地落实。

根据这份得到欧洲议会内最大党团们支持的草案，议会将投票敦促“对中欧全面投资协定的任何审议，以及欧洲议会对批准协定的任何讨论，都有理由被冻结，因为中国的制裁已经到位”。草案还将要求，“（欧洲议会）在处理中欧投资协定之前中国需解除制裁，而不影响对该协定批准程序的最终结果”。其内容还包括，欧洲议会议员希望欧盟委员会“在采取任何步骤缔结和签署中欧投资协定之前与议会协商”。该文本进一步呼吁欧盟委员会， “利用围绕中欧投资协定的辩论作为杠杆工具，改善中国的人权保护和对公民社会的支持”。

就新疆人权问题，该动议重申 “要求欧盟委员会和欧洲对外行动署迅速完成对供应链的商业咨询，为公司提供关于使用维吾尔人强迫劳动的风险指导，并为紧急确定替代供应来源提供支持”。在此前遭到中方面制裁的10名欧洲人员和4个实体中包括欧盟理事会政治与安全委员会、欧洲议会人权分委会，5名欧洲议会议员，荷兰、比利时、立陶宛国会议员各1人。