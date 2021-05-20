"中国正在成为奢侈品的世界第一大市场"

法国《世界报》日前发表了，法国雷恩商学院研究员Fu-Mei Chuang女士的一篇文章，指出，欧洲的奢侈品行业越来越依赖于走在网络购物前沿的中国客户。以下是文章内容。

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5月初举行的上海购物节，对国际主要的奢侈品品牌来说，是在正在成为全球第一大奢侈品市场的国家里的一个消费新亮点。

虽然2020年，奢侈品在欧洲的销售，因新冠疫情而崩溃（下降了36%），但是在中国市场却有了前所未有的增长。2019年至2020年期间，中央帝国用于购买名酒、珠宝、手表、香水、服装和品牌鞋等奢侈品的金额增加了45%。

主要的平衡已经迅速地改变了。迪奥或芬迪等高端时尚品牌现在有近40%的销售额来自中国，2021年年初看起来是同样充满希望的。奢侈品在中国的这种桀骜不驯的销售增长有一下几种解释。

在很长一段时间内，受健康危机影响较小的中国，经济活力在欧洲之前恢复，这使得扩展迅速的上层中产阶级能够满足自己的购物热情。根据《福布斯》杂志最近公布的世界富豪榜单，中国一半的人口现在属于中产阶级，而北京的亿万富豪比世界上任何其他城市都要多。

直到2020年，向富有的中国人推销商品并不需要在中国本土出售。这些中国的新兴中产阶级购买的奢侈品有四分之三是在中国境外实现的。正是由于新冠危机发生后，国际运输交通的关闭，令这些渴望欧洲奢华游客的频繁往来戛然而止。

新趋势

精品店和百货公司，尤其是法国的精品店，因为这一空隙而大受影响。代购也是如此。这种专业买家，通过在巴黎，米兰或是伦敦为有钱的客户购买物品来赚钱。这一新兴行业，在疫情之前就增长强劲：这些买家能够选择最 "时髦 "的，最符合他们客户愿望的产品，提醒顾客可以取悦他们的新品，为他们谈判价格，并确保交货和售后服务。

这些独立工作者的作用在中国的奢侈品业是至关重要的。他们依靠中国使用最多的社交网络--微信，创建了众多关于产品的聊天记录。通过这一渠道他们与顾客及同行交流，关注新品，并设法找到能让他们的有钱顾客梦想成真的包或是鞋。这里可以打赌，他们的工作不会随着疫情的消失而消失。

至于国际知名的奢侈品品牌，很有先见之明的通过创建专卖网站，或是依靠中国网络销售巨头，及早投资数码技术，而得以胜出。

例如，每月有5亿多消费者会上网浏览如天猫这样的中国电商平台，在那里，最高端的品牌产品现在拥有自己的世界，新品成倍地增加，给客户一种独有的感觉，站在时尚和创新前沿的印象。

芬迪创建了一个沉浸式游戏，来让网友发现意大利首都的名牌。又译华伦天奴的瓦伦蒂诺（Valentino）提供一个三维虚拟商店。乔治-阿玛尼的美妆(Giorgio Armani Beauté)通过增加技术，让人无需离开座椅就能在线进行口红试色。卡地亚则在网上聚集了不少于80万名中国的有钱人，进行了一场珠宝首饰特卖，在短短的时间内，面对年轻的让人难以置信的顾客，轻松赚取了1300万欧元。

2020年，40%的中国人在网络销售网站上观看了类似的 "现场直播 "的这种活动，有时甚至是由真正的明星主持。与2019年相比，相关的购买量业翻了一番。

最后，应该是整个奢侈品行业受到这些新趋势的影响。在国际层面上，这是疫情导致的，在2019年和2020年之间，网络销售奢侈品的份额已经翻了一番。但是今天，中国人更为先进，正在引领潮流。贝恩公司预测，到2025年，数码将成为全球奢侈品的主要销售渠道。