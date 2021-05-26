戴琪据报本周将首度与中国贸易官员对话

彭博社5月26日引述消息人士的话指，美国贸易代表戴琪将在本周与中国高级贸易官员对话，最快可能是美国当地周三 (26 日) 晚间进行，但仍可能变动。

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消息人士称，戴琪最早将在美国时间周三晚间与中方官员通话，不过具体时间尚未确定。其中一人说，双方在华盛顿时间周二晚上举行了一次工作人员级别的电话会谈。在通话中，中方官员强调要求美方降低关税的重要性，认为这是两国关系下一步发展的必要组成部分。

报导指，目前还不清楚届时戴琪是否会与中国副总理刘鹤对话。后者是代表北京与特朗普政府就贸易问题进行接触的主要中方代表。根据美中在2020年1月签署的“第一阶段”贸易协议，双方每隔六个月需要举行会谈，讨论协议的执行情况。美国贸易代表处的发言人尚未回应评论请求。

戴琪曾表示，希望中国履行在特朗普政府时期达成的贸易协议中作出的承诺，而拜登政府则专注于执行现有的贸易协议和规则。到目前为止，拜登政府保留了特朗普时期实施的对华关税措施。戴琪5月5日在英国《金融时报》的一个在线活动中表示，她尊重美中贸易政策需要保持连续性，包括去年由特朗普政府实施的为期两年的“第一阶段”贸易协议。

戴琪说，“这是我们已经达成的协议，是我们今后工作的基础，是我们今后扩展的基础。” “我非常期待与我的中国同行正式会晤，评估他们的表现，衡量他们的言论，推动我们的利益，并巩固前进的道路。”她补充说。

据美国消费者新闻与商业频道（CNBC）周三报导，依照美中“第一阶段”贸易协议规定，相对于2017年从美国的进口额度，中国需要在未来2年内多购买至少2000亿美元的美国商品和服务。

彼得森国际经济研究所的资深研究员鲍文（Chad P. Bown）认为，要想遵守该协议，中国在今年头四个月就得购买价值645亿美元的美国商品。但截至今年4月，中国对美国商品的采购仅达到目标的73％。该机构的报告表示，根据美国的资料，此进展水准已降至60％。就类别而言，农产品是最接近年初至今目标的项目，根据美国统计资料，该进度为79％，而根据中国资料则是87％。此外，该研究报告指出，2020年中国对美国商品的采购量下降了40％以上。