欧盟官员呼吁中澳就贸易争端进行适当讨论

欧盟驻澳大利亚大使普尔奇（Michael Pulch）近日在受访时呼吁，中国与澳大利亚就双方间的贸易争端进行 “适当讨论”。

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普尔奇告诉《悉尼先驱晨报》称，欧盟对中国的信息是，“我们确实有一个指导贸易的国际体系，中国应该以期望其他国家应用这些体系的同样方式来应用这些体系”。自澳中关系因澳方在去年年初呼吁对新冠疫情来源来进行独立国际调查交恶后，北京对堪培拉实施了数百亿澳元的贸易打击，包括采取了对澳洲牛肉、大麦、葡萄酒和龙虾等商品的限制进口措施。

普尔奇表示，欧盟的一般做法是，“只要有一个系统性问题受到威胁”，便通过世贸组织寻求解决。当被问及北京对澳洲的贸易打击是否构成系统性威胁时，他回答说，“有几个问题......在中国方面对澳大利亚存在贸易限制。” 他说，“我们总是赞成各国开辟一种可能性来谈论和讨论这个问题”。普尔奇称，“因此，我们完全支持澳大利亚需要与中方就这些问题进行适当的讨论，因为每当涉及到我们的一些贸易问题时，我们都希望与中国进行这种讨论。”

此前，中国国家发改委5月6日通过声明宣布，基于澳洲政府当前对中澳合作所持态度，自即日起，无限期暂停发改委与澳政府相关部门共同牵头的中澳战略经济对话机制下一切活动。普尔奇介绍称，欧盟目前正在制定一项印太战略，希望在包括香港、南中国海和台湾海峡在内的紧张局势升级的情况下，加强欧盟在该地区的存在。他表示，欧盟的印太战略或将在年底前定稿。

另就中欧全面投资协定问题，普尔奇说，该协定的落实已被 “搁置”，目前“不会有任何动力或行动来实际提出批准”。他说，“中国政府认为将欧洲议会议员列入制裁名单是明智之举，以此来回应西方对新疆发生的事情的集体关切，这意味着必须批准这项协定的欧洲议会显然没有心情这样做。”他称，“该协定本身将是相当有用的。我们与中国谈判的许多市场准入开放实际上是......为大家服务的。”

普尔奇在采访中没有排除欧盟与四方安全对话机制（Quad）密切合作的可能性，但他说这是四国集团的事。普尔奇说，欧盟还将推动成为东亚峰会的成员。