英国际贸易大臣：英国决不能依赖对华贸易

英国国际贸易大臣特拉斯(Liz Truss)5月26日在受访时警告说，英国决不能依赖与中国的贸易。她说，西方国家过去对北京有争议的贸易行为“视而不见”。

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特拉斯当天向政治新闻网站 Politico表示，中国从事了“强迫技术转让、侵犯知识产权或没有透明宣布的不公工业补贴”。她指出，现在需要对世界贸易组织进行改革，使其“规则更加严厉”，以恢复各界对自由贸易的信心。特拉斯说，“我们相信贸易是一种良善的力量，当然，我们继续与中国进行贸易”。她说，“中国是一个重要的出口市场。在英国有中国的投资。我认为关键的是不要成为依赖性，确保我们有众多的贸易伙伴。”

据英国国家统计署本周公布的最新数据显示，在过去两年中，英国的进口更加依赖中国。中国仍然是英国的第二大单一国家贸易伙伴。针对因新疆人权问题北京反制英国人士及实体，其中包括英国议会议员的事件，特拉斯称这种情况是 “可怕的”。她补充说，关于制裁，她支持 “那些面临中国这种令人震惊的待遇的同事”。

特拉斯说，“除了这些具体的违规行为外，这里还有一个更广泛的问题，即经济胁迫和使用经济力量来达到目的”。她说，“世贸组织内的民主国家，以及我们那些相信遵守规则的盟友，寻求改变该组织的工作方式，这是正确的。”