七国集团呼吁民主国家支持世贸组织改革

七国集团（G7）贸易部长会议于5月28日举行。七国贸易部长在会上就应对扭曲市场的做法、数字贸易和贸易与环境等问题进行了讨论。七国集团呼吁民主国家团结起来支持对当前世界贸易体系的改革，并共同批评那些破坏该体系的人。

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英国作为东道主召开了在周四和周五两天举行的会议。美国、英国、法国、德国、日本、意大利和加拿大贸易部长在会后发表的联合声明中写道，“我们七国集团贸易部长团结一致，致力于将自由和公平贸易作为基于规则的多边贸易体系的基本原则和目标，并致力于国际贸易规则的现代化。”就自由和公平贸易问题，声明称，“我们重申贸易在确保我们从新冠疫情中恢复得更好，以及在促进联合国可持续发展目标（SDGs）方面发挥的重要作用。我们一致认为，世界上主要的民主国家需要团结起来，支持一个共同的愿景，以确保多边贸易体系得到改革，使其对所有人都是自由和公平的，更加可持续、有弹性，并能满足全球公民的需求。”

声明说，“我们强烈支持世贸组织总干事为实现世界贸易组织（WTO）现代化所做的努力。我们欢迎通过二十国集团以及与更广泛的世贸组织成员就这项工作开展进一步合作，以便在世贸组织改革方面取得重大进展，并确保第十二届世贸组织部长级会议（MC12）取得我们公民所期望的实际成果。” 就扭曲市场的政策和做法，七国贸易部长表示，“回顾2018年七国集团领导人在夏洛瓦峰会发表的声明，我们七国集团贸易部长重申对开放市场和全球贸易体系的承诺，该体系不应受到不公平贸易的破坏。我们仍然对越来越多地使用非市场政策和做法感到关切。”

声明称，“这些行为扭曲了竞争，降低了系统的公平性和信任度。从根本上说，我们注意到它们是对基于规则的多边贸易体系的完整性和可持续性的威胁。在这方面，我们注意到二十国集团就公平竞争环境所进行的讨论，并期待着与二十国集团所有成员就这一重要问题进行合作。”声明续指，“我们认识到，对扭曲市场做法的关注主要集中在其对公民和企业的有害影响上。这些做法创造了不公平的竞争条件，阻碍了创新技术的开发和使用，破坏了国际贸易的正常运作”。部长们说，“特别值得关注的是有害的工业补贴，包括那些导致严重产能过剩的补贴，国家在经济中的作用和国有企业在不公平补贴中的作用缺乏透明度，以及强制技术转让。”

声明提到，“我们呼吁开始谈判，就扭曲市场的工业补贴和国有企业的贸易扭曲行为制定更有力的国际规则。我们将继续努力解决迫使公司向国家或竞争对手转让技术的不公平做法。我们认识到在这些问题上与其他世贸组织成员接触的极端重要性。”就透明度问题，七国贸易部长指出，“我们注意到，证据基础受到了扭曲市场的政策和做法的不透明的负面影响。更深入、更彻底的证据和透明度将提高全球对这一问题的理解，并对所有国家施加压力，使其按规则行事。”声明说，“为此，为了保持这一势头，我们承诺投入必要的资源，在这一领域开展必要的技术工作，包括考虑如何进一步加强透明度以及在哪些方面可以作出改进。我们期待着继续我们的对话，并酌情考虑进一步的联合行动。”

声明强调，“我们致力于共同努力，并与更广泛的世贸组织成员合作，以加强作为世贸组织核心的各方面透明度的基本原则。本着这一精神，我们仍然致力于及时履行我们的通知义务，并呼吁世贸组织广大成员也这样做。”声明说，“我们同意继续就世贸组织货物贸易理事会的通知提案进行密切合作，以改善遵守情况，包括积极寻求让更多的世贸组织成员加入进来，并推动该提案进入第十二届会议。”另就世贸组织的争端解决模式，声明说，“我们就世贸组织争端解决制度的改革进行了坦率和建设性的讨论，并承诺在10月份的会议之前继续这些讨论。”

就世贸组织的特殊和差别待遇问题，声明称，“我们强调充分执行世贸组织规则有助于经济增长和发展，认为特殊和差别待遇（SDT）是并且应该继续是实现世贸组织目标的工具，支持有明显需求的成员参与世贸组织协定，同时也反映全球经济的发展。我们强调，特殊和差别待遇的目的是帮助最贫穷和一体化程度最低的世贸组织成员执行世贸组织规则，并作出与其需求和经济能力相称的承诺。”七国贸易部长表示，“要恢复世贸组织作为一个谈判论坛的可信度，需要对特殊和差别待遇采取新的方法。这种方法应结合一个更有针对性的重点，即如何支持最不发达国家和低收入发展中国家融入贸易体系，以及根据具体的、确定的需求提供更多不同的措施。”

声明称，“在此背景下，我们呼吁声称具有发展中国家地位的先进世贸组织成员在目前和未来的世贸组织谈判中作出充分承诺。我们对一些世贸组织成员已经表示打算这样做加以赞赏。”就强迫劳动问题，声明强调，“我们重申我们在国际人权法下的义务，以及那些来自国际劳工组织（ILO）成员的义务，特别是国际劳工组织关于工作中的基本原则和权利宣言及其后续行动。我们强调，在联合国人权理事会一致通过《联合国工商业与人权指导原则》十周年之际，我们致力于切实执行这些原则。我们还重申，我们支持为实现2030年可持续发展议程所作的努力。”

七国贸易部长说，“我们回顾2015年七国集团领导人在埃尔毛城堡作出的促进可持续供应链的承诺，以及2019年七国集团社会部长在巴黎作出的促进全球供应链中的体面工作、负责任的商业行为和人权尽责的承诺，以及2018年二十国集团劳工和就业部长在门多萨作出的消除童工、强迫劳动、人口贩运和现代奴役的承诺。”声明称，“我们将继续共同努力，保护个人免遭强迫劳动，包括减轻全球供应链中强迫劳动的风险。我们责成我们的官员召开一次技术讨论，分享数据和证据，并根据最佳做法制定建议，以防止、识别和消除全球供应链中的强迫劳动。”

在探讨了诸如渔业补贴谈判、贸易与健康和增强妇女经济能力等多个议题后，七国贸易部长总结称，“我们致力于继续我们的集体工作，推动全球贸易，支持全球从新冠疫情中恢复的努力。我们责成我们的贸易官员协调并确保七国集团在应对关键问题上的合作，并在2021年10月的七国集团贸易部长会议之前向我们报告。”