涉强迫劳动 美国禁止从一家中国渔业公司进口海鲜

美国国土安全部下属的海关与边境保护局（CBP）5月28日宣布，针对大连海洋渔业集团（Dalian Ocean Fishing Co., Ltd.）的产品发布了禁止进口的暂扣令。该部门称，有可信信息表明大连海洋渔业公司在捕鱼作业中存在强迫劳动。

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美国国务院当天发表声明称，“美国法律禁止进口用强迫劳动制造的产品。今天的行动有助于阻止侵犯人权的人从强迫劳动中获利。这也是美国采取措施解决有害捕捞行为的另一个例子。2020年，美国国务院撤销了十多个与人口贩运有关的非法、未报告和无管制捕捞活动的同谋者的签证。”声明续指，“国务院2020年人权报告中描述了关于中国渔船使用强迫劳动的报告。该报告指出，其他中国公司虐待被强迫劳动的移民工人。这些工人被迫每天工作18至22小时，经常从事非法、未报告和无管制的捕捞活动。”

声明称，“他们被禁止离船，同时面临饥饿、通信受限、医疗服务不足、有辱人格的生活和工作条件、身体虐待和基于债务的胁迫。劳工部同样报告说，在中国的远洋捕鱼船队中广泛使用强迫劳动。”声明表示，“美国将促进对那些利用强迫劳动剥削个人以获取利润的人的问责，我们将与我们的国际伙伴合作，以确保无声者得到倾听和保护。”

美国国土安全部长马约卡斯（Alejandro Mayorkas）通过另一份声明说，“剥削工人的公司在美国没有立足之地。强迫劳动生产的产品不仅剥削工人，而且伤害了美国企业，让消费者接触到不道德的购买行为。这项暂扣令将确保我们继续保护在远洋渔业工人的人权，同时维护我们的国家和经济安全。”

美国国家安全顾问沙利文（Jake Sullivan）当天还在推特上写道，“美国不会容忍美国供应链中的强迫劳动。这就是为什么海关与边境保护局采取行动，阻止从被发现从事残酷和不人道劳动的整个中国渔船队进口海产品。”