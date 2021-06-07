世贸组织女老板这样公开谈论她的“不可能胜”的使命

恩戈齐-奥孔乔-伊韦拉是第一位成为世界贸易组织总干事的女性和第一位非洲人，她在很少有政治领导人能够想象的创伤中锻造了自己的力量，以及坚韧毅力。在接受 "Axios on HBO "的采访时，这位麻省理工学院毕业的经济学家和可持续发展的专家敞开心扉，讲述了她几乎 "不可能胜的工作 "以及塑造她的经历，包括她母亲被绑架事件。

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据"Axios on HBO "今天报道称，在一小时的采访结束时，恩戈齐向美国拜登总统和中国的习近平提出了一个直接请求："给世贸组织一个机会"。

据该报道，在未来几年里，人们会听到更多关于恩戈齐的消息。正如她所承认的，她承担了振兴世贸组织的 "几乎不可能的工作"。这个管理国际贸易规则的机构已经严重崩溃。由于该组织是在协商一致的基础上运作，所有164个成员国--包括日益敌对的美国和中国--都需要同意才能进行重大改革。20多年来，世贸组织没有完成过一轮成功的贸易谈判。但它却是阻碍不可控制的贸易战的唯一制度性保障，而贸易战很容易演变成更危险的敌对行动。

据该报道，恩戈齐的履历与之前管理世贸组织的六位男士总干事都不一样。她在20世纪60年代末的尼日利亚内战中长大，她的家人逃离了政府军统治。她十几岁时移居美国，在哈佛大学学习，并获得了麻省理工学院的博士学位。她经常被同事称为 "恩戈齐博士"。

她在世界银行升职，生了四个孩子，然后在华盛顿特区安家享有舒适的官僚生活。后来她回到尼日利亚，两次担任财政部长和外交部长。

对于她的经历，许多人支持她的成功。但其他人想杀她。2012年，犯罪分子持枪绑架了她83岁的母亲。当回忆起这段经历时，恩戈齐-奥孔乔-伊韦拉的声音有些颤抖。

据该报道，绑匪并没有索要现金赎金，而是在电视直播中要求恩戈齐辞去财政部长的职务。她认真考虑过辞职，但她的父亲坚持让她继续工作，最终绑匪释放了她的母亲。

据Axios说，此次采访中的更多亮点在于：

1. 关于她工作的难度。恩戈齐-奥孔乔-伊韦拉说，"是的，可以这样说，这是一份不可能胜的工作。但我看到了扭转一个组织的可能性，这个组织能够真正为人们做好事，能够实现其目的，你知道。因此，也许我是一个受虐狂，你知道，我喜欢挑战。"

2. 关于中国仍然声称自己是 "发展中国家"，以便在世贸组织获得特殊待遇：恩戈齐-奥孔乔-伊韦拉指出，"在设计该组织时，我认为存在一些严重的设计缺陷。它任由各国以任何方式描述自己。"

3. 关于美国在唐纳德-特朗普和乔-拜登领导下保护主义倾向的问题：恩戈齐-奥孔乔-伊韦拉说，"我希望所有国家，包括中国和美国，都能向前看，不要陷入保护主义情绪，因为这就是当初创建这个组织的出发点，制定游戏规则，促进贸易更加自由化。"

4. 关于知识产权豁免是否足以解决全球疫苗分配危机的问题。恩戈齐-奥孔乔-伊韦拉指出，"不，不，不，不。我一直非常清楚。......我已经说过这是不够的。"