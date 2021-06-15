冯德莱恩：欧洲希望将进口多元化，离开中国这样的生产商

为期两天的欧盟-加拿大峰会于6月15日结束。欧盟委员会主席冯德莱恩当天向记者介绍会议成果时表示，与加方就建立原材料战略伙伴关系达成一致，立志将欧盟的进口多元化。

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冯德莱恩向加拿大总理特鲁多说，“在布鲁塞尔与你见面，使我们欧洲人有机会让你知道，我们是多么重视与加拿大的特殊伙伴关系。我们确实有相同的利益；我们有相同的价值观；我们有相同的世界观”。她说，“我们有相同的理解，即我们要加强的是多边主义，以应对今天的全球挑战。因此，事实上，昨天我们探讨了深化这种伙伴关系的方法。”

在探讨了欧加在应对疫情、生产新冠疫苗和抗击气候变化等问题的合作重要性后，冯德莱恩说，“谈到可持续性。我们同意在原材料方面建立一个战略伙伴关系。作为欧洲人，我们希望使我们的进口多元化，离开像中国这样的生产商”。她解释说，“因为我们想要更多的可持续性，我们想要更少的环境破坏，我们想要劳动条件的透明度”。她说，“这些原材料：例如关键矿物和金属，对于绿色和数字转型是不可或缺的。”

对此，加拿大总理办公室通过声明介绍指，“欧加领导人宣布了一项新的原材料战略伙伴关系，以帮助确保关键矿物和金属的供应链安全，这些矿物和金属对于向更清洁和数字化的经济过渡至关重要，包括用于电动汽车和先进的电池存储。新的伙伴关系还将推进原材料开采和加工方面的研究和创新合作，并为我们的企业创造新的贸易机会以及私人和公共投资。”

冯德莱恩说，“在贸易方面，我们有机会重申了我们对全面实施《全面经济贸易协定》（CETA）的承诺。它是我们经济的重要资产，在我们走向复苏的道路上。数字很能说明问题：如果你看一下2019年，欧盟和加拿大之间的贸易与CETA之前的水平相比，货物增加了25%，服务增加了39%。因此，这对就业是有利的，对大西洋两岸的增长是有利的。为此，我们应该共同努力，解决阻碍CETA充分释放其就业和增长潜力的问题。”

特鲁多说，“加拿大和欧盟有着紧密合作的悠久历史。在过去的一年里，新冠疫情带来的挑战表明，共同合作结束这一流行病和解决全球问题的重要性。通过加强我们的关系，我们能够保持我们的人民安全和健康，创造良好的中产阶级就业机会，并以适合每个人的方式进行更好的重建。”