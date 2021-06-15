美欧就长达17年航空补贴争端达成协议 暂停加征关税

6月15日，美国-欧盟领导人就持续17年的航空补贴争端取得共识，双方宣布达成协议，在五年内暂停因航空补贴争端互相加征关税。美国总统拜登通过声明指出，对这一重大突破表示欢迎。欧盟委员会主席冯德莱恩称，“今天，我们从诉讼走向合作。我们正在结束世贸组织历史上最长的贸易争端。”

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就本次美欧领导人峰会，冯德莱恩介绍说，“这次会议以飞机方面的突破开始。”她说，“这确实开启了我们关系的新篇章，因为我们从诉讼转向飞机合作——经过 17 年的争端。”在随后的新闻发布会上，冯德莱恩补充说，“我们现在达成的协议确实为我们的关系开启了新的篇章，因为我们从诉讼转向合作。”

美国贸易代表戴琪周二在视频通话中表示，“今天的声明解决了美欧关系中长期存在的贸易问题。”“与其与我们最亲密的盟友之一作战，我们终于团结起来应对共同的威胁，”她补充说。戴琪在与欧盟贸易专员东布罗夫斯基斯发表的联合声明中说，双方“现在有时间和空间通过我们新的飞机工作组找到持久的解决方案，同时为大西洋两岸的进口商节省数十亿欧元的关税。”

作为协议的一部分，欧盟和美国同意通过公开透明的程序提供研发资金，并且不向本方的生产商提供会损害对方利益的具体支持，例如税收减免。联合声明指出，“欧盟和美国还同意在五年内暂停实施价值115亿美元的有害关税，这些关税损害了大西洋两岸的公司和人民。双方将合作，共同分析和解决第三方可能损害我们大型民用飞机部门的非市场行为。 ”

东布罗夫斯基斯说，“通过这项协议，我们将空客和波音的争端搁置起来。它证明了跨大西洋关系现在正在向下一个层次发展，我们可以与美国合作解决长期的争端。我们现在有时间和空间通过我们新的飞机问题工作组找到一个持久的解决方案，同时为大西洋两岸的进口商节省数十亿欧元的关税。 ”

拜登在白宫声明中说，“今天，美国和欧盟在持续了16年多的波音-空客贸易争端中取得了重大突破。美国和欧盟都同意在五年内暂停我们的关税，我们承诺确保为我们的公司和工人提供一个公平的竞争环境。重要的是，我们还同意共同努力，挑战和打击中国在这一领域的非市场做法，这些做法使中国的公司具有不公平的优势”。

拜登说，“美国和欧盟将以反映我们高标准的具体方式进行合作，包括在内向和外向投资及技术转让方面进行合作。这是一个我们可以为中国经济模式带来的其他挑战所建立的模式”。他续指，“本周，在七国集团，在北约，在我与欧盟领导人的会晤中，以及在我与世界各国领导人的所有双边会晤中，我一直在说明，当我们共同推进我们的共同价值观，如公平竞争和透明度时，美国和欧洲以及世界各地的民主国家会更加强大。今天的声明确切地表明了这一点如何在实践中发挥作用。”

业界方面，空客首席商务官舍尔（Christian Scherer）在周二的媒体电话会议上说，“在这个高度竞争的行业中，任何能使竞争环境公平化并避免跨越大西洋或跨越任何边界的关税这一可怕的两败俱伤的主张都是好的”。他说，“你不需要从空客那里得到这些......。问问我们的客户就知道了。”