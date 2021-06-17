耶伦：美国可能在一定程度上与中国脱钩以保护安全

美国财政部长耶伦（Janet Yellen）6月16日在出席国会听证会时表示，她预计美国将在某些领域与中国脱钩，以保护国家安全。她同时表达出对两国在技术方面完全断绝关系的担忧。

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耶伦周三出席了美国会参议院金融委员会听证会。她在发表开场白时说，“当我在1月上任时，我们的经济所面临的第一个，也是最紧迫的问题显然是新冠疫情：帮助人们渡过危机到达另一端，并确保他们在那里得到强有力的复苏。由于本届国会以及它通过了《美国救援计划》，我相信我们正朝着这一目标前进。”她说，“但我们必须清楚地认识到：大流行病不是我们唯一的经济问题。早在一个美国人感染新冠病毒之前，这个国家的数百万人就面临着一系列长期的、结构性的经济挑战，这些挑战破坏了他们过上好日子的能力。”

耶伦说，“例如，工资不平等。在健康的经济体中，我们看到工资在整个分布中增长：对于收入最高的工人和收入最低的工人。但在过去的几十年里，我们的经济并没有出现这种情况。当最高收入者的收入增长时，处于分配底端的家庭却看到他们的工资停滞不前。性别和种族的薪酬差距也持续存在。同时，劳动力参与一直在下降。即使在大流行之前，美国妇女在劳动力中的比例也远远落后于许多其他富裕国家。”

耶伦说，“这些趋势与经济地图的重新排序相吻合。美国一直有较富裕的地区和较贫穷的地区，但在20世纪的大部分时间里，后者正在追赶前者的步伐。这个国家正在共同崛起。今天，这种情况已不复存在。地方经济之间出现了分歧，一些地区越来越繁荣，而另一些地区则停滞不前。”她说，“这些破坏性力量：工资和地理区域的差异，劳动力参与度的下降，气候变化的兴起，以及种族不平等的持续存在；所有这些结合在一起，将数以千万计的美国人阻挡在我们经济的繁荣部分”。

问答环节中，耶伦向参议员们表示，“我们正在研究我们拥有的全部工具，以回击和纠正损害我们（和我们的）国家安全和我们更广泛的经济利益的做法”。她在发言中引用了对中国在美国的潜在有害投资的遏制。耶伦说，“我对（美中间）完全的技术脱钩有些担心。”她指出，许多美国盟友将不愿意大幅减少他们在中国的商业活动。

另就月初的七国集团财政会议就全球最低企业税达成协议，同意对跨国公司征收至少15%的税的问题，耶伦说，美国不会同意给予中国或其他国家任何类型的特殊待遇，从而削弱全球最低税制。她说，美国和其他国家正在继续努力，以说服中国支持七国集团在上周日认可的计划。耶伦说，她希望中国政府决定支持这些计划，其也符合中方利益。

耶伦说，“我们不会同意任何类型的、会有意义地削弱一个强大的全球最低税制的分割方案。不为中国，也不为其他国家”。她补充说，“我们希望这能发挥作用，而不是充满了漏洞”。另在被问及美国消费品和耐用品价格上涨问题时，耶伦说，拜登政府正在“非常仔细地”监测通货膨胀，并认真对待这一问题。她指出，“没有人想回到上世纪70年代糟糕的高通胀时代”。