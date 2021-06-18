美国加强对个人数据保护 违规中资应用或遭传票、封杀

路透社6月18日引用消息人士的话报导指，美国总统拜登之前宣布的保护美国个人敏感数据行政命令，可能迫使在美国营运的中国手机应用程式须采取更严格保障个人数据措施，否则将禁止这些应用程式在美国营运。

广告 继续浏览后续

据知情人士透露，美国商务部可能会发出传票，收集有关某些智能手机、平板电脑和台式电脑软件应用程序的信息。商务部随后可能会就在美国使用这些应用的条件进行谈判，或者禁止这些应用。

报导称，被指控支援美国竞争对手军事或情报活动的实体，所拥有或控制的应用程式，可能会受到影响。美方的行动是要防止中国和俄罗斯等国获取美国大量个人及商业信息。

此前，拜登6月9日签署新行政命令，以撤销特朗普政府时期一系列针对抖音海外版TikTok与微信海外版WeChat的禁令。他还下令美国商务部对来自外国对手的应用程式作保安风险新评估，并指明其中包括中国。

一名知情人士称，特朗普下令禁止TikTok时提出的许多关切，现任美国官员也有很多同样同感。他们尤其担心中国可能追踪美国政府雇员的位置，建立用于敲诈勒索的个人信息档案，并进行商业间谍活动。

据知情人士透露，美国商务部可能会与应用程式供应商讨论在美国的营运条件，或者宣布禁用。报导指出，微信、TikTok 及另外 8 个遭特朗普政府针对的软体，符合拜登团队审查的条件。一名消息人士表示，美国官员已经开始与盟友讨论采取类似做法。他们希望伙伴国家能就应予禁止的应用程序达成一致。

据悉，美国商务部长雷蒙多(Gina Raimondo)将决定美国针对哪些应用程序采取行动，但它们必须满足某些标准。例如，它们必须由支持像中国或俄罗斯这样的外国对手的军事或情报活动的个人或实体拥有、控制或管理。