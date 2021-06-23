德联邦工业协会主席：普世人权不是一个内部事务

德国深具影响力的行业协会，德国联邦工业协会（BDI）正在柏林举行为期3天的“2021工业日”活动。该协会主席鲁斯武姆（Siegfried Russwurm）周二表示，德国需要诚实地讨论如何与中国等贸易伙伴打交道。他强调，如果越过了人权红线，就不能回避对抗。

广告 继续浏览后续

德国联邦工业协会是德国工业和工业相关服务提供者的核心组织。其代表德国40个行业协会和10多万家公司，约800万名员工。鲁斯武姆6月22日在活动上发表讲话时说，欧洲和西方国家需要对中国、俄罗斯、沙特阿拉伯、巴西等“困难”客户和竞争对手采取自信的态度。

鲁斯武姆表示，“我们需要一个诚实的讨论...我们主张负责任的共存和合作，存在明确的界限。”他补充说，这种方法的一部分是接受不同的社会制度并存。但他强调，“当红线被越过时，我们绝不能回避对抗。例如，普世人权不是一个‘内部事务’。”

演讲中，鲁斯武姆代表德国联邦工业协会欢迎七国集团正在采取行动，推出旨在与中国的“一带一路倡议”抗衡的全球基础建设计划。他认为，这一决定是“正确的，而且早该如此”。值得一提的是，被认为极有可能成为下届德国总理的基民盟(CDU)主席拉舍特(Armin Laschet)当天亦发言称，德国必须与中国政府讨论其对中国人权记录的关切，但这并不意味着德国需要调整其对华政策。

拉舍特在同一会议上表示，“我支持政府的中国战略...我们必须谈论我们(对人权)的担忧，但没有必要调整我们的中国政策。”他说，“与中国展开新冷战并不是正确的做法”。