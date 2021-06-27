n-tv电视台：中国新法规将枪口对准外国企业的胸膛

据德国n-tv电视台报道，数月来，美国和中国一直在通过相互惩罚措施使世界贸易的经济框架更为棘手。来自北京的一项新的反制裁法正在设计可能使欧洲和其他外国公司陷入困境的景象。新法规把枪口对准了外国企业的胸膛。

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在华外国企业可能会很不情愿地被迫在未来战略中做出开创性的决定，即必须选择市场：要么选择中国，要么选择美国和欧洲盟友。这背后的原因就在于北京六月初通过的反制裁法。

柏林墨卡托中国研究中心的Bernhard Bartsch表示:“中国基本上保留了让公司选择是愿意遵守可能出现的对中国的制裁还是不愿意遵守的权利。”反制裁法为政府提供了逃避制裁的工具和对外国公司施加压力的手段。墨卡托中国研究中心已受到中国的制裁。

香港大学法律专家张安琪(Angela Zhang)表示：反制裁法对公司的影响将是深远的。如果公司执行制裁，公司肯定会在中国遇到重大问题。“新法律现在让北京有办法施加痛苦的惩罚。受到影响的公司可能会失去进入整个中国市场的渠道。”如果它们象中国的新法律要求的那样不执行对中国的制裁，它们就将在美国，也可能在欧洲市场必须承担后果。

张不认为，中国政府会立即使用最锋利的武器。但这位法学家表示，相互惩罚措施的螺旋中到时会出现一个时间点，让北京动用其武器。这种应对方式流行起来，不仅会影响零售，还会对整个产品的价值链产生影响，对研发领域也会带来影响。

新法规给德国企业在中国的未来蒙上了一层阴影。但n-tv电视台指出，许多德国企业过去已经证明，它们有能力渡过危机，并从中吸取新的力量。企业因此大都不会长时间抱怨，而是现在就在研究解决方案并寻找新的机遇。