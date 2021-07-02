130个国家支持全球向跨国公司最低征税15% 中国最终同意了

在经过两天谈判后，大多数参与跨国公司跨境税收全球改革谈判的国家周四表示，支持制定企业纳税地点和至少15%最低企业税率新规的计划。主持这场磋商的总部位于巴黎的经济合作与发展组织即OECD表示，设定至少15%的全球最低企业所得税税率，每年可为全球带来约1,500亿美元的额外税收。 一位接近谈判的消息人士表示，经过艰苦的磋商才使得中国政府同意该计划。

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据路透社报道，130个国家支持跨国公司征税地和15%全球最低企业税率新规。据经合组织表示，130个国家在谈判中支持该协议。这些国家的国内生产总值(GDP)总和占全球GDP的逾90%。 支持该协议的国家发表的一份声明称，技术细节将在10月前达成一致，以便2023年开始实施新规。

据经合组织还补充说，关于大型跨国公司应在何地缴税的新规将使对逾1,000亿美元利润的征税权转移到利润产生国。

美国总统拜登在一份声明中称，“有了全球最低税率，跨国公司将不再能够让各国竞相压低税率。” 报道说，“他们将无法再通过将美国或其他国家产生的利润隐藏在低税率管辖区来逃避按照公平税率缴税。”

据该报道，一位接近谈判的消息人士表示，经过艰苦的磋商才使得中国政府同意该计划。一位美国政府官员表示，协议不包括任何针对中国的排除或例外。

最低企业税率并不要求各国将税率设定在商定的最低水平，但赋予其他国家对来自税率较低国家的企业收入按照与最低税率之差追加征税的权利。

今年6月，由发达经济体组成的七国集团(G7)同意将最低企业税率设定为至少15%。该协议提交下周在威尼斯举行的20国集团会议进行政治背书。

未签署协议的九个国家包括低税率的欧盟成员国爱尔兰、爱沙尼亚和匈牙利，以及秘鲁、巴巴多斯、圣文森特和格林纳丁斯、斯里兰卡、尼日利亚和肯尼亚。路透社说，不愿加入的国家面临被孤立的风险，因为不仅所有主要经济体都加入了该协议，百慕大、开曼群岛和英属维尔京群岛等许多著名避税天堂也同意加入。

新的最低税率至少为15%，将适用于营业额超过7.5亿欧元(合8.89亿美元)的公司，只有航运行业免征。

关于跨国公司在何处缴税的新规旨在以更公平的方式在各国之间分配对跨国企业利润征税的权利。

新规将针对全球营业额超过200亿欧元、税前利润率超过10%的跨国公司，七年后将对新规进行一次评估，之后营业额门槛可能会降至100亿欧元。

报道称，采掘业和受监管的金融服务将被排除在跨国公司征税地规定之外。