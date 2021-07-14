欧盟发布打击企业供应链中强迫劳动的指导方针

欧盟委员会和欧洲对外行动署（EEAS）7月12日发布了一份指南，帮助企业应对其业务和供应链中的强迫劳动风险。该指南阐述了尽职调查的实际内容，并概述了有助于打击强迫劳动的负责任商业行为和尽职调查的国际标准。

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该指南题为“关于欧盟企业在其运营和供应链中应对强迫劳动风险的尽职调查”，旨在通过提供关于如何识别、预防、减轻和解决其风险的实用建议，提高企业在其价值链中消除强迫劳动的能力。该文件强调，据估计，全球有2500万人被强迫劳动，其中1600万人在私营部门被剥削，480万人受到强迫性剥削，400万人被国家当局强迫劳动，妇女和女孩受到的影响尤其大。该指南强调了欧盟对打击强迫劳动和“体面工作”的承诺，包括确保欧盟公司的负责任商业行为。

欧盟外交与安全政策高级代表兼欧委会副主席博雷利（Josep Borrell ）在发布该指南时指出，强迫劳动“不仅是对人权的严重侵犯，而且是贫困的主要原因和经济发展的障碍”。他强调，该指南将帮助欧盟公司确保“其活动不会在任何部门、地区或国家助长强迫劳动行为”。欧盟贸易专员兼欧委会执行副主席东布罗夫斯基（Valdis Dombrovskis）通过推特表示，“强迫劳动在欧盟单一市场中没有容身之地，在欧盟公司的供应链中亦是如此。”

东布罗夫斯基称，“因此，废除强迫劳动和捍卫人权是欧盟委员会的优先事项。而且我们有一个计划。”据悉，作为参考，该指南采用了经济合作与发展组织（OECD）的尽职调查框架，其中包括六个步骤。该指南还列出了一系列关于强迫劳动的具体考虑。

该指南实现了欧盟贸易战略的支柱之一，即寻求促进负责任和可持续的价值链，并弥补了可持续公司治理立法到位之前的时间。这项立法预计将引入强制性的尽职调查义务，要求欧盟公司在其运营和供应链中识别、预防、减轻和说明可持续性影响。

欧盟的贸易政策促进了有助于消除强迫劳动的努力。例如，欧盟的贸易协定包括具有约束力的承诺，批准和有效执行国际劳工组织（ILO）的公约，包括那些关于强迫劳动的公约。