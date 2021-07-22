戴琪：美国支持澳大利亚处理中国的非市场做法

美国贸易代表戴琪（Katherine Tai）7月21日在与澳大利亚贸易部长丹·特汉（Dan Tehan）会面时表示，美国正密切关注中澳贸易紧张局势，并支持包括澳洲在内的盟国处理中国国家主导的非市场做法。

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戴琪周三在推特上写道，“很高兴见到丹·特汉讨论继续合作以处理中国损害我们工人、企业和公民的不公平、非市场和反民主的做法。我们还讨论了强有力的美国-澳大利亚贸易关系和印太地区的交往。”丹·特汉通过推特表示，“在华盛顿与美国贸易代表戴大使的首次会面非常愉快。我们分享了关于印太地区数字贸易的观点，以及关于应对来自非市场经济体的贸易挑战、供应链和加强澳美双边贸易的观点。”

美国贸易代表办公室就二人的会谈介绍称，“美国贸易代表戴琪今天会见了澳大利亚贸易、旅游和投资部长丹·特汉。戴大使和特汉部长讨论了以美澳《自由贸易协定》为基础的双边贸易关系的重要性和力量。他们还同意继续合作，制定一个支持数字经济和满足工人需求的数字贸易政策，认识到拥有开放、自由、民主制度的国家之间合作的重要性。”

声明称，“在会谈中，戴大使指出，美国正在密切关注澳大利亚和中国之间的贸易状况”。 戴琪表示，“美国与澳大利亚站在一起，应对这一共同挑战，并支持基于规则的国际贸易，以促进公平、以市场为导向的贸易做法”。她重申，“美国致力于让我们的盟友，包括澳大利亚，参与处理中国国家主导的、非市场的做法，这些做法损害了我们的工人、企业和公民”。双方欢迎继续进行高级别的讨论，以处理非市场做法，包括经济胁迫。

据悉，他们还讨论了世贸组织改革、供应链复原力和印太地区的区域经济合作。戴琪和特汉同意就关键问题进行定期接触。