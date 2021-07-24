美国防部否认大疆创新产品通过审查 重申或威胁国家安全

美国国防部7月23日发表声明称，“国防部的立场是大疆创新公司（DJI）生产的系统对美国国家安全构成潜在威胁”。声明指，“与美国政府实体和与美国军方合作的部队使用这些系统有关的现有国防部政策和做法保持不变，与国防部未批准发布的任何书面报告相反。”

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声明称，“最近的一个报导指出，某些型号的大疆系统被发现被批准用于美国政府部门和机构的采购和运营。这个报导是不准确和不协调的，目前国防部正在审查其未经授权的发布”。声明称，“2018年，由于网络安全问题，国防部发布禁令，禁止购买和使用所有商业现成的无人机，无论制造商是谁。次年，国会通过立法，专门禁止购买和使用在中国制造的无人机和部件。国防部遵守《2020财年国防授权法》（NDAA）第848条和第13981号行政命令提供的额外指导。”

五角大楼表示，“美国特种作战司令部（USSOCOM）近年来购买了商业现成的无人机技术，这符合《2020财年国防授权法》第848条和13981号行政命令。因此，美国特种作战司令部通过严格的审查程序，严格遵守使用指南和其他适用的风险缓解措施，在所有购买的系统中考虑网络安全问题。国防部将有关该问题的任何其他问题提交给美国海军司令部。”

声明称，“减轻包括大疆系统在内的小型无人机系统所带来的威胁仍然是整个部门的优先事项，国防部继续确保现有政策保持最新并得到适当的执行。”此前，美国《国会山报》6月1日引述取得报告指，大疆创新两款无人机已经通过五角大楼的安全审核，获准使用。报告提到，分析发现两款无人机“不存在恶意代码或意图”，并“建议政府实体和美国部队使用”。