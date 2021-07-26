英国据报希望将中广核从所有核电项目中剔除

英国《金融时报》7月25日援引消息人士的话报导称，英国政府正在探讨如何将中国的国有核能公司从英国未来的所有电力项目中剔除，包括计划在萨福克郡建造价值200亿英镑的新塞兹韦尔核电站的财团。

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报导称，英国政府高层的态度转变也影响了中国广核集团（简称中广核，CGN）在埃塞克斯郡的布拉德维尔（Bradwell-on-Sea）使用中方自己的反应堆技术建造一个新电厂的建议，并对英国未来的核能计划提出了疑问。在这之前，伦敦和北京之间的关系近年来因各种问题而变得冷淡，这些问题包括中国对香港民主权力的镇压和对维吾尔少数民族的待遇，以及对武汉最初爆发的新冠疫情事件的处理。

报导提及，英国外交大臣拉布(Dominic Raab)曾于去年表示，英方不能再与北京“一切如常”。到目前为止，最引人注目的行动是约翰逊政府决定迫使中国电信巨头华为退出英国的5G网络建设。此举是在美国及其在欧洲和亚洲的盟友越来越多地讨论如何防止中国获得敏感技术，并确保他们在自己的供应链或关键基础设施中不会过度依赖中国的技术。

报导指，双方在核电方面的合作可以追溯到2015年与中国达成的协议，该协议得到了当时的英国首相卡梅伦（David Cameron）和中国国家主席习近平的认可。该协议设想中广核将成为计划中的萨福克海岸赛兹韦尔C（Sizewell C）项目开发的20%的合作伙伴，并拥有参与其建设的选择权。协议还确定了中国对目前正在萨默塞特郡建造的3.2千兆瓦的欣克利角C（ Hinkley Point C）核电设施的投资。

根据该协议，中广核还成为拟议中的埃塞克斯郡布拉德维尔B（Bradwell B）项目的主要开发商，中广核计划在该项目安装自己的“华龙一号”反应堆技术。据中国媒体报导，2016年9月29日，中广核团队与时任英国能源大臣克拉克（Greg Clark）、法国电力集团(EDF)董事长兼总裁莱维（Jean-Bernard Lévy）共同签署了英国新建核电项目一系列协议。协议包括三个项目，其中欣克利角C、赛兹韦尔C由EDF掌控，中广核参股，而布拉德维尔B项目则由中广核控股，采用“华龙一号”技术，并以中广核防城港二期项目作为参考电站。

《金融时报》报导指，该设计目前正在通过英国的监管审批程序。但一位熟悉此事的人士说，中国在距离伦敦仅50公里的海岸上建造发电厂的计划现在是一个不可能的事情。消息人士说，“中广核绝不可能建造布拉德维尔（项目）”。消息人士补充说，“鉴于我们看到的对华为的态度，他们（唐宁街）不会让一家中国公司建造新的核电站。”

该人士补充说，英方已经在与赛兹韦尔C项目的主要开发商，即法国电力集团，讨论是否能为该项目找到新的合作伙伴。另一位接近讨论的人说，英国首相府不希望中广核参与这两个项目，但希望该公司能在没有任何对抗的情况下退出。中广核和EDF都拒绝对此发表评论。

报导指，英国部长们对中广核参与英国关键基础设施建设表示担忧，并认为如果没有中国公司的参与，赛兹韦尔C项目将是可行的。尽管法国电力集团在欣克利角C项目中使用了中广核工程师的技术投入，该项目将使用欧洲压水式反应堆技术，即法德设计。台山核电站是世界上第一个使用EPR三代核电技术的核电站，超过100名中广核的工程师参与了欣克利角C项目的建设，其中约50人在萨默塞特郡的现场。

但一位核专家对中广核在未来涉及EPR三代核电技术的项目中缺乏参与表示紧张，“是中国人建造了（第一个运行中的）EPR”。报导指，将中广核从赛兹韦尔C项目移除可能有助于法国电力集团为该项目吸引北美的基础设施投资者，核工业领导人说，否则中国的参与会带来问题。美国在2019年将中广核列入出口黑名单，称其窃取美国技术用于军事目的，同时特朗普政府曾告诫英国不要让中国参与核电设施建设。

据一位英国政府人士称，前首相特雷莎·梅（Theresa May）在迫使中广核退出欣克利角C项目的过程中几乎“一触即发”。梅下令进行审查，允许萨默塞特郡的项目继续进行，但必须附加某些严格的条件。 英国政府拒绝确认或否认不再希望中广核参与核电项目的说法。一位发言人说，“英国的所有核项目都在强有力的独立监管下进行，以满足英国严格的法律、监管和国家安全要求，确保我们的利益得到保护。”