美国证券交易委员会据报暂停处理中企IPO

据路透社7月30日引述消息人士的话报导，美国证券交易委员会（SEC）已经停止处理中国公司在美国的首次公开募股（IPO）和其他证券销售的注册，同时制定新的指南，向投资者披露就中国政府新的监管打击的风险。

广告 继续浏览后续

报导指，据路孚特（Refinitiv）的数据显示，今年到目前为止，中国在美国的上市交易额达到了创纪录的128亿美元，因为各公司纷纷涌入美国股市，以利用美国股市每日创下的新高。在中国监管机构月初禁止共享汽车巨头滴滴出行新用户注册后，本月中概股交易流量大幅放缓。随后，中国官方又对科技和私营教育公司颁布了新的管制措施。

美国证券交易委员会委员艾莉森·李（Allison Lee）周二表示，在美国证券交易所上市的中国公司必须向投资者披露中国政府干预其业务的风险，作为其定期报告义务的一部分。

消息人士称，美国证券交易委员会已经要求各中企不要提交任何发行证券的登记，直到该委员会就如何披露它们在中国面临的风险给予具体指导。目前尚不清楚这将需要多长时间。美国证券交易委员会的一位发言人没有立即回应评论请求。

报导指，美国证券交易委员会此举代表了美国监管机构对中国企业的最新措施，多年来，中国企业因不愿遵守美国的审计标准和改善创始人密切持有的公司的治理而令华尔街感到沮丧。

美国证券交易委员会一直受到来自美国国会的巨大压力，要求其采取更强硬的立场。包括共和党籍参议员约翰·尼利·肯尼迪（John Neely Kennedy）和比尔·哈格蒂（Bill Hagerty）在内的一群参议员本周写信给美国证券交易委员会主席加里·根斯勒（Gary Gensler），敦促“彻底调查在美国上市的中国公司缺乏透明度的情况”。

报导提及，美国证券交易委员会上个月罢免了上市公司会计监督委员会（PCAOB）主席的职务，该委员会在推动确保对在美国上市的中企进行独立审计方面一直未获成功。美国证券交易委员会也面临着压力，需要最终确定关于不符合美国审计要求的中企退市的规则。

据路孚特的数据显示，大约有418家中国公司在美国交易所上市。追踪在美国上市的主要中企的美国存托凭证的标普/BNY梅隆中国精选ADR指数，今年迄今已损失了22%的价值，而标普500指数则上升了18%。报导称，在滴滴出行之后，没有一家中国公司的大型美股IPO正在进行中，因为中国的商业界正试图掌握监管机构的意图。

熟悉此事的人士向路透社表示，中国的证券监管机构周三与全球顶级投资银行的高管举行了一次会议，以安抚国际金融市场的神经。监管机构告诉银行，中国官方政策将更加稳定地推出，以避免市场的剧烈波动。

据悉，一些中国公司本月主动取消了在美国的IPO。滴滴出行出现问题后不久，中国医疗数据公司零氪科技（LinkDoc Technology Ltd)就撤回了募集2.11亿美元的计划，而哈啰出行(Hello Inc)本周宣布其美国上市计划被搁置。