美国30多个商业团体促拜登重启对华贸易谈判 减关税

据《华尔街日报》8月6日报导，三十多个美国最具影响力的商业团体签署联署信，呼吁拜登政府重启与中国的贸易谈判并削减对中国进口商品的关税。在这封写给美国贸易代表戴琪和财政部长耶伦 (Janet Yellen)的信中，这些代表零售商、芯片生产商、农场主等商业团体呼吁取消关税，称这些关税拖累美国经济。

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据悉，这三十多个贸易团体包括在华盛顿游说圈中最具影响力的一些大型商业协会，例如美国商会、美国商业圆桌会议、全美零售商联合会、美国农场局联合会和美国半导体行业协会等。到目前为止，拜登保留了特朗普政府时期实施的涉及美国从中国进口的包括电子产品、服装和其他商品的关税，部分原因是为了确保中方履行其与美方在2020年1月签订的“第一阶段”贸易协议所规定的义务。

这些商业团体在周四发布的信中称，中国政府之前已经达到和兑现了协议中的“重要基准和承诺”，包括向美国金融机构开放市场，以及减少美国对华农产品出口的一些监管壁垒。该信函提到拜登政府提出的以劳工利益为重的政策时称，“一项以劳工为中心的贸易议程应该考虑到美国和中国加征关税让美国人付出的代价，应取消有损美国利益的关税。”

报导提及，通过这些商业团体在信中所表现出的态度可以看出，美国企业对拜登政府评估中国贸易和经济政策的速度越来越失望；并且在是否打算尝试执行特朗普政府谈判达成的“第一阶段”贸易协议或寻求延长该协议方面，拜登政府基本上没有发出任何信号。报导还援引中国官员对美国企业高管的话说，在美国政府明确表示愿意接受“第一阶段”贸易协议之前，中方不会在贸易问题上采取行动。此前，美国政府官员曾提到，预计评估将持续到秋季某个时候。

拜登政府至今尚未明确表明是否打算维持对中国商品征收关税，目前征收的关税约为美国从中国进口商品关税的一半。另有消息指，拜登政府内对是否维持特朗普时期的中国商品关税的争论一直存在，正如同样的两派对立的情形也在特朗普时期美政府高层中持续出现。一位消息人士透露称，戴琪星期四在西雅图停留期间与来自西海岸六家大公司的高管私下会面。该知情人士称，戴琪对这些公司要求政府完成评估表示支持，但没有提供任何关于美国政府正在制定的政策或政策何时公布的细节。

戴琪的发言人说，"我们正在对我们与中国的经济关系进行强有力的战略审查，以制定有效的政策，为美国工人、农民和企业带来成果。"此外，耶伦曾表示，关税对经济是有害的。但拜登政府其他官员私下表示，她的言论并不意味着美国贸易政策发生变化。报导援引密切关注美中“第一阶段”贸易协议进展状况的彼得森国际经济研究所经济学家查德·鲍恩 (Chad Bown)的话说，中国远远落后于其在两年内增购2000亿美元美国商品和服务的承诺。

在信中，这些贸易团体间接承认了这一点，并称“两国政府还有更多工作要做，以确保中国履行现有的采购协议。”但这些商业团体认为，美国贸易代表办公室也应该开始就“第一阶段”协议未涵盖的问题进行谈判，包括国家补贴、政府采购、网络安全和数字贸易。

这些商业团体在信中称，“我们想表达继续与中国就贸易和经济问题进行接触的支持。”此外，它们还敦促美国贸易代表办公室给予企业一些关税豁免，并启动全面降低中国商品关税的进程。这封信写道，“我们也认识到，如果中国在核心问题上没有取得更多实质性进展，完全解决关税问题是不太可能的。”完全解决关税问题将涉及新的谈判。