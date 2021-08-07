白宫：现阶段无法告知对华贸易和关税审查何时结束

近日，三十多个美国最具影响力的商业团体签署联署信，呼吁拜登政府重启与中国的贸易谈判并削减对中国进口商品的关税。美国白宫新闻发言人珍‧普萨基（Jen Psaki）在8月6日的简报会上对此回应指，到目前为止，没有相关预览或有关该项审查结束的时间表向媒体公布。

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据《华尔街日报》报导，在这封写给美国贸易代表戴琪和财政部长耶伦 (Janet Yellen)的信中，这些代表零售商、芯片生产商、农场主等商业团体呼吁拜登政府取消关税，称这些关税拖累美国经济。这些商业团体在周四发布的信中称，中国政府之前已经达到和兑现了美中“第一阶段”贸易协议中的“重要基准和承诺”，包括向美国金融机构开放市场，以及减少美国对华农产品出口的一些监管壁垒。该信函提到拜登政府提出的以美国劳工利益为重的政策时称，“一项以劳工为中心的贸易议程应该考虑到美国和中国加征关税让美国人付出的代价，应取消有损美国利益的关税。”

据一位消息人士透露，戴琪周四在西雅图停留期间与来自西海岸六家大公司的高管私下会面。该消息人士称，戴琪对这些公司要求政府完成评估表示支持，但没有提供任何关于美国政府正在制定的政策或政策何时公布的细节。此前，美国政府官员曾提到，预计评估将持续到秋季某个时候。戴琪本人今年3月向《华尔街日报》表示，她认识到向中国商品实施的贸易关税可能会对美国企业和消费者造成损失，尽管支持者认为这些关税也有助于保护美国公司免受外国政府补贴竞争的影响。

采访中，戴琪还解释了不愿意看到立即撤销对华关税的原因。她说，“没有一个谈判者会放弃可用的筹码，对吧？”另有消息指，拜登政府高层对是否维持特朗普时期实施的对华商品关税的争论一直存在，正如同样的两派对立的情形也在特朗普政府高层中持续出现。本周五的白宫简报会上，有记者向普萨基提问称，“《华尔街日报》有关于一些商业团体呼吁政府取消或削减对中国的这些关税的报道。你能就你们的审查阶段和中国关税的情况给我们任何指导吗？”

对此，普萨基回答说，“是的，好吧，我们总是要使用；总统总是要使用他工具箱中的每一个工具，包括关税来打击伤害美国工人、企业和农民的不公平贸易做法。”她说，“而且他（拜登）一直非常清楚（地表示），他认为单打独斗的战略是一种失败。当我们与我们的盟友合作并团结世界上的国民生产总值时，我们会更强大。”普萨基补充说，“我知道我们已经谈到了一个正在进行的审查，包括关税问题；我没有任何预览给你，也没有（有关）这个结论的时间表。”