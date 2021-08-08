14名美国会众议员致函商务部 要求将荣耀列入实体清单

自华盛顿方面消息，美国国会14名共和党籍众议员8月6日联名致函商务部长雷蒙多（Gina Raimondo)，要求最终用户审查委员会 (ERC) 将荣耀终端有限公司加入商务部实体清单。

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2020年11月17日，华为投资控股有限公司宣布整体出售荣耀手机业务资产。荣耀高层及团队将保持稳定，出售后华为不再持有新荣耀公司的任何股份。华为当天在官网发布声明称，华为投资控股有限公司决定整体出售荣耀业务资产，收购方为深圳市智信新信息技术有限公司。此前，华为于2019年5月被列入美国实体清单。

据路透社报导，美国会众议院外交委员会副主席、共和党籍众议员麦考尔（Michael McCaul）等14名议员在公开信中写道，“如果不将从华为剥离后的荣耀指定到实体清单，美国的技术和软件可能会流向这家应该受到限制的公司。”公开信称，荣耀被卖给了一个中国国家主导的财团，深圳政府拥有多数股权。

这封信函引述分析师的话说，“出售荣耀可以让其获得所依赖的半导体芯片和软件。如果荣耀没有出售，它可能不会获得这些资源。”

公开信称，“出售荣耀不是市场操控的结果，而是由中国共产党精心策划的。当荣耀是华为的一部分时，对华为技术出口的担忧同样适用于荣耀目前的由国家支持的所有权结构。如果我们行动太慢，只关注单独的实体而不是它们之间的关系和生态系统，中共的党国经济就会战胜美国的制裁。”

报导指，美国商务部发言人对此表示，感谢“这些国会议员的观点”，并称商务部“正在不断审查现有信息，以确定实体清单中可能增加的内容。”