德绿党总理候选人呼吁采取“不同的中国政策”

德国绿党双主席之一及总理候选人拜尔波克（Annalena Baerbock）近日在受访时呼吁采取“不同的中国政策”。她还说，一旦参与组建新的政府，将对中国采取更强硬的贸易政策。

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在《法兰克福汇报》8月14日刊登的专访中，拜尔波克警告说，“如果我们的关键商品完全依赖进口，就会破坏我们的经济”。她认为，欧洲无法阻止中国的经济影响，但德国必须“保持主权”，必须“不把自己完全交给一个同样以不公平的经济手段行事的独裁政权”。

拜尔波克说，需要一个“不同的中国政策”，着眼于所有敏感的经济部门并“利用欧盟的共同力量”。她说，因此，欧盟的竞争法和补贴法以及气候保护和数据保护法规将不得不更有力地适用于来自国外的公司。拜尔波克说，“在其他地区出现倾销时，我们必须注意遵守标准。”

拜尔波克说，“例如，通过对在中国市场获得补贴或没有环保标准的公司征收相应的附加费。” 具体而言，她希望通过提高关税等方式来实现这一目标。拜尔波克续指，欧洲公司的竞争力应通过进一步发展反补贴工具来保证。

拜尔波克还敦促国家在欧洲工业冠军或提供关键技术的公开招标等领域提供更多支持，以减少对中国供应商的依赖。此外，拜尔波克表示，支持要求华为不参与德国5G网络建设。她称，这“也是我们国家的一个安全问题”。