机械设备出口：中国将把德国进一步甩在后头

据德国《明镜》周刊报道，中国机械设备制造商今年将扩大其领先优势，把前世界出口冠军德国进一步甩在后头。2020年新冠危机年，德国将机械设备出口世界冠军的称号首次输给了中国。

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根据德国贸易投资总署的一项研究报告，中国还将继续扩大其领先地位。不过，德国机械设备出口也会增长。路透社援引该研究报告称，德国机械设备出口2021年将再次增长，增幅预计为13%，总计为2490亿美元。尽管如此，德国在机械设备出口方面的长期领先地位可能将长期让给中国。2021年，中国机械设备出口将增长近31%，总计为2960亿美元。去年60亿美元的领先优势今年预期将扩大到470亿美元。

根据德国机械设备制造业联合会的计算，中国去年机械设备出口达1650亿欧元，占全球份额15.8%。德国出口达1620亿欧元，占比15.5%。研究报告表示，“多亏了新冠病毒，中国于2020年首次跃升为世界上最大的机械设备供应商。”严格的封锁后，中国经济的快速复苏使该行业的迅速发展成为可能。

报告警告说，中国竞争对手正在越来越多的领域超过德国出口商。2020 年，在机械和设备制造的 28 个细分领域中，中国竞争对手已经在 16 个领域领先于德国。 “这包括德国传统上出口大量产品的领域。”报告中提到的有阀门、材料处理、加热、冷却和空调技术，以及采矿、结构和土木工程机械设备。报告称， “趋势表明，从长远来看，德国出口的这一部分很可能会被中国机器制造商抢走。”不过，许多外国公司也在中国本土生产，包括来自德国的机器制造商。

德国机械设备制造业联合会（VDMA）认为，中国的崛起也为德国制造商带来了机遇。例如，中国工业机器人领域存在“明显被压抑的需求”，出口前景良好。