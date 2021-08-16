软银：孙正义发言被误解 会继续投资中国市场

8月10日，软银集团董事长孙正义在业绩交流会上发言说，“在中国投资方面，我们注意到很多新的监管措施陆续出台，我想再等一段时间，以观察(中国相关部门)监管类型、监管范围及其对市场的影响。在形势更加明朗前，我们想静观其变。一两年后，我相信新规则将创造一个新局面。”对此，软银集团日前向媒体澄清指，孙正义的发言被误解了。

广告 继续浏览后续

据美国有线电视新闻网（CNN）报导，孙正义在此次业绩交流会上介绍说，截至7月底，中国公司占软银集团愿景基金投资组成的23%。但自4月以来，只有11%的愿景基金投资投向了中国。他补充说，“这是因为我们想等待和观察一段时间”。在回答记者的问题时，孙正义承认软银集团“在中国的投资方面正面临着严峻的挑战”。他说，“那是真的。这是我们想要小心的事情，而且要谨慎行事。一旦我们有了更好的看法，那么我们希望恢复（进一步）投资。”

软银集团是全球最大的科技投资者之一，持有多家中国顶级公司的股份，包括阿里巴巴、滴滴出行和TikTok母公司字节跳动。报导指，最近几个月，中国官方采取的一系列监管措施使得中国企业超过1.2万亿美元的市场价值被蒸发，引发投资者对中国的创新前景的担忧。孙正义说，他担心法规会对股市产生影响。

孙正义在演讲中没有具体评论滴滴事件，但他表示，对软银集团在中国的投资组合公司仍有“良好的期望”。他重申，随着法规的不断出台，公司希望“静观其变”，并补充说没有具体的时间表说明它计划采取这种方式多久。孙正义说，“是6个月还是12个月？我还不知道。”他补充说，“（但）在一年或两年内，根据新的规则，根据新的命令，我认为事情会更加清晰......。一旦事情变得更清楚，那么我们对恢复积极投资持开放态度。”

孙正义表示，从长远来看，他仍然看好中国。他说，“外面仍然有风险，比如中国的风险。但我们想承担风险”。他续称，“我们不反对也不支持中国政府，我们对中国（的）未来潜力不存在任何怀疑。”

对此，软银集团在回复“证券时报”记者采访时表示，“媒体对公司董事长孙正义在业绩交流会上的发言有误解，软银集团对中国的承诺没有变化，并会继续投资中国市场，以及帮助中国的企业家进行持续创新。”

据软银集团一季度报告显示，阿里巴巴仍然是软银集团持有市值最大的一笔投资，截至6月，软银集团持有阿里巴巴的股份市值约12.4万亿日元（约7259亿人民币），约占其对外投资总额的39%。而软银集团旗下两只基金投资了滴滴、满帮，以及京东物流、叮咚买菜、满帮和掌门教育等今年在美国新上市公司。