美国第二季GDP增长反超中国 学者指受疫情应对措施差异影响

华尔街日报报道称，美国和中国正在眼下这场经济增长竞赛中互换位置。今年第二季度美国国内生产总值同比增长12.2%，跑赢了中国7.9%的增幅。经济学者认为，在接下来几个季度中，美国会继续保持这种优势，这也是1990年以来，美国首次在经济增速上超过中国。该报道并指出，美国的经济增速反超中国反映了两国应对新冠疫情上的差别。

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今年第二季度美国国内生产总值（GDP）同比增长12.2%，跑赢了中国7.9%的增幅。华尔街日报说，中国在去年疫情发生后，很快采取强制性隔离措施，很快使得国内经济复苏；而美国没有实行这种做法，经济遭受重创。但美国加大了财政刺激的力度和近零利率的政策，使得美国经济进入了增长的快车道，最终反超中国。

报道续称，短期来看，这种反转体现了两国在应对新冠疫情方面的差异。中国疫情暴发较早，中国领导层在疫情中心武汉和其他地方迅速采取了防疫隔离措施。2020年第一季度中国GDP同比萎缩6.7%，而当时美国GDP为小幅增长。

中国的强硬手腕推动国内经济复苏，经济增速最初领先于之后遭疫情重创的美国经济，美国基本没有实施强制性的隔离措施。

虽然美国经济“拨乱反正”所用时间比中国更长，但美国为推动经济复苏所投入的资源规模远超中国。疫苗接种叠加大规模财政刺激以及近零利率政策，将美国经济送入了经济增长的快车道，反超中国。两国对新冠德尔塔变种的不同应对方式可能会再一次给各自的经济增长前景带来重大影响。

在政府援助的帮助下，美国家庭积累了2.6万亿美元穆迪分析所称的超额家庭储蓄——在疫情之前，这样的储蓄规模是超乎想象的。这个规模几乎是中国的七倍。

据国际评级公司穆迪预测，从2021年第二季度开始，美国GDP增速将连续五个季度超过中国。凯投宏观（Capital Economics）和牛津经济研究院（Oxford Economics）也预测会出现类似趋势，不过这两家机构认为持续时间为三个季度。

报道强调，这里所说的是同比增幅的比较，因为中国不公布经季节性调整的、季度环比折合成年率的增幅数据；美国第二季度经济环比折合成年率的增幅为6.5%。经济学家对中国季度环比经济增幅的预期有很大差异，但同样也显示现在美国增长会超越中国。

铭基亚洲基金（Matthews Asia）的中国问题专家罗福万（Andy Rothman）认为，中国终将成为全球最大经济体，增速被美国反超只是一个小插曲。他说，最近的美国经济增长数据极其令人兴奋，就像华盛顿国民队(Washington Nationals)连赢五场，但其实他们距离50%胜率还差五场。

中国的人口是美国的四倍，而且几十年中国的政策一直是鼓励通过储蓄和投资实现增长，中国领先于美国是合理的。经济学家Angus Maddison估计，到1870年，中国的庞大人口使其成为全球最大的经济体，尽管很快就被人均生产力远高于它的工业化国家所取代。

自从中国在20世纪70年代开始向世界开放经济以来，与美国的GDP差距已经大大缩小。牛津经济研究院（Oxford Economics）的数据显示，中国将在2030年成为第一大经济体；穆迪的数据显示，这一跨越将发生在2038年。估算结果的巨大差异显示出计算并不怎么精确。

谁排名第一并不仅仅是一个吹嘘成就的问题。全球最大的经济体将在全球引领商业和消费趋势，也有更多的资源投入到科技中去，并向海外投射力量。

华尔街日报又突出说，最近的增长逆转在一定程度上令中国取得最大经济体地位的时间延后。据经济学家指出，北京方面还面临着一些重大问题，而这些问题可能将实现飞跃的日期进一步推后，包括对民营部门的打压、政府债务的急剧增加和人口老龄化。

中国的劳动力（年龄15至59岁）规模在2014年达到顶峰，此后一直在萎缩，包括在2020年下降0.5%，根据凯投宏观的预测，到2030年中国的GDP增长将放缓至2%左右。这与美国的长期预期增长率大致相同。

彼得森国际经济研究所（Peterson Institute for International Economics）的经济学家Arvind Subramanian说，中国领导人习近平“似乎致力于在人口下降之前让中国恢复其历史上的地位”。

美国在经济增长方面也有很多长期挑战，包括尖锐分化的政治体系、不断增加的医疗费用和缓慢的生产力增长。

但是，GDP竞赛只是提供了观察相对经济实力的一种方式。报道援引美国企业研究所的经济学家史剑道（Derek Scissors）说，作为国家产出的衡量标准，GDP并不能准确衡量实力。财富才是。他说，航空母舰和海外投资是由一个国家的财富支付的，而不是由GDP支付的。

“重要的是国家的财富，而不是国家的产出，” 史剑道说。

根据国际货币基金组织的估计，在2011年至2021年期间，中国与美国的GDP差距缩小了2万亿美元。

但根据瑞士信贷（Credit Suisse）的估计，同一时期美国的财富领先优势增加了13.5万亿美元。中国财富增长速度整体上比美国快，但还不足以缩小以美元计算的总量差距。