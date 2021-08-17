美证券交易委员会主席警告投资中企的风险

美国证券交易委员会（SEC）主席詹斯勒(Gary Gensler)8月16日通过视频，就投资中国公司的风险向美国投资者作出了解释和警告。

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詹斯勒在录制的视频中表示，美国投资者对一些在美国股票交易所上市的中国公司有很多地方并不了解。SEC几周前暂停了中国企业的首次公开募股(IPO)，直至它们就股东面临的投资风险披露更多信息。他警告称，投资者可能不知道他们实际上是在买于开曼群岛注册的空壳公司的股票，而不是直接买入中国企业的股份。

詹斯勒称，他已要求SEC工作人员“暂停”放行中国公司使用空壳公司进行的IPO，并希望投资者能获得更多信息。他说，“这意味着披露关于中国政府可能会在游戏过程中大幅改变规则；就像他们最近做过很多次，那样的政治和监管风险。”

詹斯勒重申，必须允许美国官员检查中国公司的财务审计。美国在去年12月通过了一项法律，要求中国公司允许美国官员审查其财务信息，否则将面临退市。

詹斯勒说，“如果中国运营企业的审计师在未来三年内不提供他们的审计底稿和记录，那么这些企业--不管注册地在开曼群岛还是中国--都将无法在美国上市。”

詹斯勒称，“我认为公司应该向美国投资者披露这一重要信息，以便我们能够做出明智的决定，把我们辛苦赚来的钱放在哪里。”