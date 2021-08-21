世界70品类主要商品与服务份额第一：美24中17

据日本经济新闻实施的2020年“主要商品与服务份额调查”显示，在70个品类中，美国企业在24个品类排在首位，数量最多。在谷歌和苹果瓜分份额的智能手机操作系统（OS）等方面确保了压倒性份额。从国家和地区来看居第2位的中国在17个品类排在首位（2019年为74个品类中的12个），在其中12个品类掌握3成以上份额。

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据日本经济新闻报道称，中国企业在17品类全球市场份额居首。世界商品与服务正在加深对中美两国的依存度。

在数字领域，美国5家巨大IT企业“GAFAM”的存在感突出。智能手机OS在世界上实际找不到谷歌（84.1％）和苹果（15.9％）以外的企业。在智能手表领域，甩开追击的华为技术的苹果以34.3％排在首位。平板电脑也是该公司保住首位宝座。云服务则是排在首位的微软（15.3％）、亚马逊和IBM等美国企业占近一半份额。

金融也是美国具有优势。在股票承销方面，高盛等5家美国企业占市场整体的4成。公司债承销也是摩根大通排在首位，份额前5的企业几乎没有改变。拥有可口可乐和卡夫亨氏等全球品牌的食品和日用品也维持了市场份额。

头戴式虚拟现实（VR）设备的供货量仅比2019年增长2.6％，但Facebook将份额提高至增加31.1个百分点的62.5％。2014年收购VR终端企业Oculus VR公司，近年来推出3万日元左右的价格适中的头戴式VR设备，拉动了VR市场规模的扩大。

据该报道，中国也在迅速追赶。从显示前3家企业占市场整体的比例相比上一年在多大程度上增减的垄断增减率来看，中国在首位品类上增长最快的是达到9.6个百分点的造船。2020年的造船市场比2019年萎缩12.9％，降至5920万总吨，但跃居世界首位的中国船舶集团比上年增加8.5个百分点，达到17.2％，大幅扩大份额。2019年中国船舶工业集团（CSSC）和中国船舶重工集团（CSIC）合并，超过了同年排在首位的韩国的现代重工业。

在全球性的“去碳化”趋势下，作为可再生能源领域核心器材的光伏电池板也是中国企业占前4位。整体的供货量为1亿6400万千瓦，增长3成以上，份额比上年提高8.1个百分点的隆基集团(LONGi Solar)超过了晶科能源(JinkoSolar)。在世界范围内，不少国家引进了固定价格收购制度（FIT）等光伏发电的优惠政策，这个领域的设备需求正在扩大。

中大型卡车也是中国企业之间的竞争。中国第一汽车集团占12.3％，份额增加3.4个百分点，从德国戴姆勒夺走首位宝座。

不仅是“重厚长大”型的产业，在日用品和电子零部件市场，中国也在提升实力。家用空调以珠海格力电器为首，前3家占全球份额的过半。在香烟市场，中国烟草总公司进一步扩大份额，达到45.6％，接近一半。即使是国际信用卡品牌，银联也达到与2019年持平的59％，明显领先于VISA和万事达卡（MasterCard）。

中国在IT相关领域也在稳步追赶美国企业。在服务器领域，美国慧与（HPE）和中国新华三集团的联盟以微弱差距排在居首位的美国戴尔科技之后，第3位以下则为浪潮集团、联想集团和华为等中国企业。

在智能音箱领域，在首位亚马逊和第2位谷歌之后，是百度等中国3家企业。在纯电动汽车（EV）领域，排在第 2位的上海汽车集团（11.3％）将份额提高4.5个百分点，追赶首位的美国特斯拉（21％）。

日本经济新闻说，韩国企业在智能手机和平板电视等显示屏相关和周边零部件领域显示出优势。该国的份额首位在5个品类上全部为三星电子。包括用于智能手机、平板电视和个人电脑等的半导体存储芯片DRAM、NAND闪存和OLED面板。OLED面板的份额提高至64.3％。

在平板电视领域，LG电子排在2位，而在DRAM领域，SK海力士居第2位，韩国之内的竞争突出，彰显出显示屏大国的强势。