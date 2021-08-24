世界银行对局势“深表关切” 暂停对阿富汗的援助

自华盛顿方面消息，世界银行发言人在8月24日的董事会会议后表示，在塔利班占领阿富汗后，世界银行已经暂停了其在阿富汗的业务付款，并正密切关注那里的局势。

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世界银行发言人说，“我们对阿富汗的局势以及对该国发展前景的影响深表关切，特别是对妇女的影响。”该发言人说，世界银行将继续与国际社会和发展伙伴就这一局势进行密切磋商，并正在探索保持参与和维护 “来之不易的发展成果”的方法。

根据世界银行的网站介绍，其在阿富汗有二十多个发展项目，自2002年以来已经向阿富汗提供了53亿美元的援助，大部分是赠款。

此外，美国共享住宿平台爱彼迎（Airbnb）首席执行官布莱恩·切斯基（Brian Chesky）通过推特表示，该公司计划在世界各地免费为2万名阿富汗难民提供住宿。

切斯基写道，“从今天起，爱彼迎将在全球范围内为2万名阿富汗难民安排住宿…阿富汗难民在美国和其他地方的流离失所是我们这个时代最大的人道主义危机之一。我们感到有责任采取行动。”

切斯基计划将难民们安置在爱彼迎平台上列出的房产中。他向爱彼迎的房东呼吁称，如果他们愿意接待一个难民家庭，就“联系”他，住宿费用将由爱彼迎提供。但切斯基没有具体说明公司计划在这项承诺上花多少钱，也没有说明难民将被安置多长时间。他还在推特上呼吁其他商业领袖也这样做，“没有时间可以浪费了”。

美国总统拜登周二宣称，自8月14日以来，已有7万多人被从阿富汗疏散。但喀布尔机场外有骚乱和暴力，使美国人和他们的阿富汗盟友很难到达安全地带。目前美军撤离的最终期限是8月31日，但很多人担忧许多想要离开阿富汗的阿富汗人最终将无法离开。