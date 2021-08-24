美证券交易委员会对中企赴美IPO信息披露提出新要求

据路透社8月23日引述消息人士和相关文件内容报导，美国证券交易委员会（SEC）已经开始向寻求在纽约上市的中国公司发布新的披露要求，作为加强投资者对涉中资公司风险认识的一部分。

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报导称，一些中国公司现在已经开始收到美国证券交易委员会的详细指示，内容是更多地披露它们使用被称为“可变利益实体”（VIE），即VIE模式的离岸工具进行首次公开募股(IPO)的信息，对投资者的影响，以及中国当局干预公司运作的风险。VIE模式是指境外注册的上市实体与境内的业务运营实体相分离，境外的上市实体通过协议的方式控制境内的业务实体，而此业务实体就是可变利益实体，又被称为“协议控制”。

上个月，美国证券交易委员会主席主席詹斯勒(Gary Gensler)要求暂停中国公司在美国的IPO，并寻求对这些问题的更大透明度。在美国证券交易委员会采取冻结措施之后，中国企业在美国的上市就陷入了停滞状态。报导指，在2020年前七个月，由于中国公司利用美国股市的飙升，此类上市金额达到了创纪录的128亿美元。

据路透社看到的一封美国证券交易委员会的信说，“请描述这类公司架构如何可能影响投资者及其投资价值，包括合同安排的有效性如何及为何可能不如直接拥有，以及该公司执行安排条款时可能会产生重大成本。”

报导指，美国证券交易委员会要求中国公司披露，“投资者可能永远也不会直接拥有该中国营业公司的股本利益”。信中称，许多中国公司的VIE模式是在开曼群岛等避税天堂注册成立的。詹斯勒表示，关于资金如何通过这些实体流动有太多的问题。信中还要求，“在描述VIE模式的活动或功能时，不要使用'我们'或'我们的'这样的术语。” 美国证券交易委员会发言人没有立即回应评论请求。

消息人士称，美国证券交易委员会还提供了与中国监管机构干预公司数据安全政策的风险有关的披露要求。上个月，就在滴滴出行在美国隆重上市的几天后，中国监管机构禁止这家共享汽车巨头注册新用户。此后，中国监管部门又对技术和私营教育公司进行了打击。

报导指，美国证券交易委员会并要求一些公司在不遵守美国《追究外国公司责任法》关于向监管机构披露会计信息的情况下提供更多细节。迄今为止，中国一直拒绝让美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）审议在美上市的中国公司的审计报告。上个月，美国证券交易委员会解除了该委员会主席的职务，该委员会在推动确保对在美国上市的中国公司进行独立审计方面一直未获成功。

报导指，美国证监会此举代表了美国监管机构对中国企业的最新措施，多年来，中国企业因不愿服从美国的审计标准和改善由创始人密切持有的公司的治理而令美国监管部门感到沮丧。美国证券交易委员会也面临着来自国会及政界的压力，需要最终敲定关于不符合美国审计要求的中国公司退市的规则。