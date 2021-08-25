戴琪：拜登政府正全面审查对华贸易政策

美国贸易代表戴琪（Katherine Tai）8月24日通过声明表示，拜登-哈里斯政府正对美中贸易政策进行全面评估。

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消息指，戴琪周二与美国商会中国中心顾问委员会以及美中贸易全国委员会的高层举行视频会议，讨论美中贸易问题。

声明称，“在这些会议上，戴大使指出，拜登-哈里斯政府和美国贸易办公室正在对美中贸易政策进行全面审查。戴大使承认美国与中国贸易关系的重要性，并强调彻底的战略评估对制定有弹性的贸易政策的重要性，以支持政府创造就业、提高工资和加强我们社区的努力”。

声明称，“她强调拜登-哈里斯政府的重点是进行历史性投资，以加强经济并重建与主要盟友和伙伴的关系。大使还重申了美国贸易办公室对解决中国不公平贸易政策和破坏美国企业和工人的非市场行为的承诺。”

声明指，“上述两个美国商界组织的成员分享了他们对美中贸易问题的看法，包括中国市场内的挑战和机遇。戴大使承诺将继续与所有美国利益相关者接触，包括美国商会中国中心顾问委员会、美中贸易全国委员会及其各自的成员，以收集他们对这些重要问题的意见和反馈。”

近日，三十多个美国最具影响力的商业团体签署联署信，呼吁拜登政府重启与中国的贸易谈判并削减对中国进口商品的关税。在这封写给美国贸易代表戴琪和财政部长耶伦 (Janet Yellen)的信中，这些代表零售商、芯片生产商、农场主等商业团体呼吁取消关税，称这些关税拖累美国经济。

拜登政府至今尚未明确表明，是否打算维持对中国商品征收关税，目前征收的关税约为美国从中国进口商品关税的一半。有消息指，拜登政府内对是否维持特朗普政府的中国商品关税的争论一直存在，正如同样的两派对立的情形也在特朗普时期美政府高层中持续出现。