美证券交易委员会将要求所有中企对投资者就风险作出更多说明

据彭博社8月24日报道，美国证券交易委员会（SEC）将要求在美国市场交易的250多家中国公司更好地告知投资者政治和监管风险，扩大其最近对寻求首次公开募股（IPO）的中国公司实施的一项规定。

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美国证券交易委员会（SEC）主席詹斯勒(Gary Gensler)在周二接受采访时说，他设想从明年初开始在公司的年度报告中纳入强化的披露内容。詹斯勒补充说，新的细节可能包括有关企业的空壳公司结构的信息。投资者需要“全面和公平的披露”，他说。“关于监管风险和各种政治风险的信息披露是否真的适合这个时代？”

报道称，加强要求标志着美国证券交易委员会对中国政府打击私营企业的最新回应。这些举措，包括加强对寻求在国外上市的公司的安全审查，已经震惊了华尔街，并引发了许多在美国交易的中国股票的大幅下挫。

上个月，美国证券交易委员会宣布，将停止中国公司的新的IPO，直到它们加强信息披露。这一决定是在7月滴滴出行在纽约上市及随后事件引发美国国会的愤怒之后作出的。詹斯勒拒绝透露企业不遵守他的计划将面临什么后果，但他指出，美国证券交易委员会有一系列可支配的权力。他也不愿评论该机构目前对来自中国的新IPO的暂停将持续多久。他说：“这真的取决于发行人”。

美国证券交易委员会已经发出信号，希望在哪些领域进行更有力的披露，私下里告诉中国公司要更好地解释他们的公司结构。许多公司通过所谓的“可变利益实体”，即VIE结构在美国上市。在这样的安排中，美国投资者实际上是在购买空壳公司的股份，通常设在开曼群岛。

詹斯勒还谈到了美国证券交易委员会与中国监管机构在获取公司财务审计报告方面的长期争议。美国法律规定，任何在纽约交易的公司都必须允许华盛顿的检查人员审查其审计报告，中国长期以来一直以国家安全为由拒绝这一合规要求。