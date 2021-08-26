英国投资大臣： 只支持对我们有利的中国投资

英国投资大臣格里斯通勋爵（Lord Gerry Grimstone）8月25日向《金融时报》表示，他坚持认为英国没有变得更加保护主义，认为只要是“对我们有利”的中国投资是受欢迎的，并为针对英国公司的私募股权行业进行辩护。

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报导指，英国将在明年1月推出涵盖外国收购的全面的新国家安全法，同时内阁大臣们正在寻求减少中国公司在英国电信和核能领域的作用。但格里斯通告诉《金融时报》，外国投资推动了英国生产力并创造了高薪工作；筛选外国对英国国内公司投标的新规则将制定明确和“有效”的基本规则。

格里斯通正准备在10月举行英国脱欧后以环保为主题的 “全球投资峰会”，届时将看到“我们有史以来最大的可投资资金集合在英国的一个屋檐下”。他吹嘘说，英国是世界上最吸引外来投资的地方，但格里斯通强调，一个新的《国家安全和投资法》将确保这些外资投资始终符合英国国家利益。

曾担任巴克莱银行主席的格里斯通说，新法律将使购买英国公司的基本规则变得清晰，并与美国、法国、德国和澳大利亚进行的筛选机制相似。报导指，华为公司已被禁止参与英国的5G网络建设，英国内阁的大臣们正在探讨如何让中国的国有核能公司，不再参与未来的英国项目。

格里斯通指出，英国仍然希望来自中国的投资。“是的，如果是对我们有利的投资，绝对欢迎，”他说。“我们还没有愚蠢到想要对我们没有好处的投资。”

报导指，对英国在外国收购方面有太多的开放政策的担忧，是明年1月生效的《国家安全和投资法》背后的原因。 新法案将涵盖17个商业部门，并将调查任何在英国公司中超过25%的投资，以引起关注。至关重要的是，它可以被用于追溯性地对公司进行罚款。

格里斯通说，“如果我们想让大量的新投资进入（英国），我们就有责任确保我们的系统能够确保我们获得的投资对我们有利”。他提出，“这是更有效的，而不是干预主义。”

格里斯通还为外国投资做了充分的辩护，说有海外投资者的英国公司比纯粹的国内公司“更有生产力，创造更多的就业机会和更好的报酬”。

当被问及所谓的被低估股权的英国公司的“火爆销售”时，其中一些是外国私募股权买家的目标；格里斯通承认，英国“脱欧”的不确定性有助于压低股价。格里斯通说，约有200名世界上最大的投资者将参加这次活动，这次活动将在英国于11月在格拉斯哥主办联合国COP26气候变化峰会之前举行。

格里斯通说，外国投资对于促进英国中部和北部等地区的增长也至关重要；这些地区的电动汽车和可再生能源等领域的机会正在成倍增加。他说，现在是在英国投资的“最佳时机”，部分原因是政府政策同时关注经济去碳化和试图“提高”经济水平。

格里斯通说，“新经济的投资机会在哪里，国家的投资重点在哪里，这两者之间存在着巧合。”