中国申请加入CPTPP了 台湾呢？

据自由时报稍早引述英国金融时报报道，台湾的防疫表现与口罩外交赢得全球各国善意回报，该善意也延伸到贸易领域，然而台湾政党对于外国食品进口的激烈恶斗、台湾政府的消极，以及中国加快加入“跨太平洋伙伴全面进步协定”（CPTPP）的努力，使得台湾加入CPTPP的机会之窗已慢慢关起。

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据自由时报日前报道称，不妙？金融时报指台湾加入CPTPP的机会之窗慢慢关闭。

据《金融时报》报道说，日本希望利用今年担任CPTPP轮值主席机会，协助台湾加入该组织，1名著日本外交官说：“我们非常热衷让台湾尽快加入CPTPP，因为一旦中国加入，台湾入会将变得几乎不可能”。不幸的是，台湾显然浪费该机会，尽管多年来说希望加入CPTPP，也依据CPTPP要求，松绑许多领域的规范，但台湾政府迄今没有采取正式要求入会的决定性行动。该名日本外交官说，“他们在准备着，但鉴于整个入会过程费时1年，甚至更久，现在对我们而言，护卫此案过关，或许为时已晚”。

该报说，可能的新成员在正式提出入会申请前，必须先与所有CPTPP成员国举行非正式磋商，在位于新西兰的CPTPP办公室收到正式申请后，将通知主席，召集所有成员国举行会议，并成立入会工作小组。该报指出，台湾行政院政务委员邓振中承认，台湾不能承受错过入会的机会之窗，“但我们还没准备好做出决定”，他意指正式申请。该报道说，相关理由显然不是保护主义，而是内部的政治问题以及官僚怠惰。

据中华经济研究院贸易专家李淳也在该报道中指出：“很难相信CPTPP仍是我们的优先要务，因为我们的政府没有展现决心，看看英国，他们发表白皮书，清楚阐述他们的愿景与贸易自由话承诺。”

据《金融时报》分析，台湾政党对于向外国食品开放市场的激烈斗争是台湾入会的重大障碍之一。台湾总统蔡英文开放含符合国际标准的瘦肉精美猪进口，遭反对党掣肘，12月将对此举办公投，贸易官员认为此投票将对任何未来贸易谈判带来重大风险。台湾政府也延迟CPTPP的入会准备：为符合入会的市场准入标准，台湾必须解除日本311核灾区食品进口禁令，允许未受污染的产品进口。然而台湾执政党官员说，现在采取此举只会给在野党添加反市场开放的柴火，使12月的公投几乎笃定过关。

该报说，该僵局对台湾加入CPTPP的前景造成可怕后果，中国已开始游说成员国，支持其入会，尽管与澳大利亚关系紧张，北京近期也致函寻求支持。而新加坡外长13日向来访的中国外交部长王毅表达支持立场，新加坡将于明年1月担任轮值主席国。

该报道称，同时，亚洲外交官注意到秘鲁新总统卡斯蒂罗接见的首位外交官是中国大使，这引发外界臆测，7月才获准入会的秘鲁可能封锁未来台湾入会的机会。整体而言，贸易专家认为，台湾入会的机会之窗已慢慢关起；有日本外交官说：“我现在更加悲观了。”

中国已于9月16日正式申请加入“跨太平洋伙伴全面进步协定”（CPTPP）。