美商务部长：打算加强与中国的商业联系 视华为“安全威胁”

美国商务部长吉娜·雷蒙多（Gina Raimondo）9月24日在《华尔街日报》刊登的采访中向该报表示，她将寻求改善美国与中国的商业联系。在中美两国就国家安全和人权等问题上紧张关系日益加剧之际，她认为两国可以互利互惠。

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雷蒙多介绍称，她计划率领美国企业首席执行官代表团前往海外访问，访问对象包括中国，寻找商机并讨论长期存在的贸易问题，不过目前还没有任何安排。她说，“我工作的很大一部分是维护美国企业（权益）。”雷蒙多称，中国的经济政策以低于市场的价格补贴出口产品，对窃取知识产权的做法视而不见，使美国公司处于不利地位。她表示，尽管如此，鉴于中国市场的规模，美国必须与中国展开贸易。

雷蒙多向记者说，“这只是一个经济事实”。她补充说，“我实际上认为，紧密的商业往来将有助于缓解任何潜在的紧张关系。”报导提及，雷蒙多所发表的这些评论引起了一些中国观察家的怀疑，他们指出，在有关人权、香港、台湾和中国扩大军事存在的行动等方面，与美国的摩擦越来越多。

华盛顿智库、美国企业研究所（AEI）高级研究员史剑道（Derek Scissors）说，“商务部还没有适应一个中国是美国的严重对手的世界，并正在走向与国会的慢动作冲突。”曾于克林顿政府时期就职美国商务部、目前在智库战略与国际研究中心工作的比尔•雷恩施（Bill Reinsch）分析说，“雷蒙多认为她的工作是为（美国和中国之间）的脱钩和分离缝补关系，并试图暗示有一条积极的前进道路。”

曾担任罗得岛州州长的雷蒙多先前以85票赞成、15票反对的大比数投票被确认为拜登政府的商务部长。她也在美国会参议院确认听证会上受到共和党人的抨击，雷蒙多当时没有说她会继续执行特朗普政府时期，将中国电信巨头华为公司列为美国“安全威胁”的黑名单。在最新的采访中，雷蒙多说，她认为华为是一个“安全威胁”，由她领导的美国商务部将继续努力阻止华为获得其5G电信技术赢得国际支持所需的先进芯片。

雷蒙多说，她还将继续特朗普政府开始的努力，与美国的盟友合作，不让先进技术落入中国竞争对手手中。报导指，这包括向欧洲国家政府，特别是荷兰政府施压，继续阻止荷兰的ASML公司向中国运送其顶级产品，对制造先进的微处理器至关重要的极紫外光刻机。

报导提及，雷蒙多负责美国总统拜登下令对所有与中国等敌对国家有潜在联系的软件应用程序进行广泛审查，包括由中企字节跳动拥有的抖音国际版TikTok社交媒体应用程序。雷蒙多拒绝讨论审查的状况，但她说，这一努力强调了与盟友合作制定数据流法规和标准的必要性。

现年50岁的雷蒙多说，她认为自己作为美国商务部长的角色主要是在国内，特别是帮助振兴制造业和刺激技术发展。美国商务部正在等待国会对一项耗资520亿美元的计划的最终批准，该计划将向在美国建立半导体制造设施的公司提供每项高达30亿美元的拨款。

报导称，该计划的工作始于特朗普政府执政时期，在很大程度上是为了说服台积电在亚利桑那州建厂。从那时起，英特尔公司一直在争论，作为一家在该国国内进行最先进相关研究的美国公司，其应该排在拨款的前面。雷蒙多则表示，她不支持对美国国内公司的任何优先权。她说，外国公司，“如果他们愿意在美国建立工厂，我认为他们应该有资格以平等的方式获得这些资金。”

雷蒙多说，她的世界观的一部分来自她的个人经历。她的父亲在宝路华（Bulova）手表厂被解雇，因为该公司将生产转移到中国。当中国的竞争打击了罗得岛州普罗维登斯市的大型服装珠宝业时，当地的经济受到了影响。

雷蒙多说，她也有兴趣尝试恢复美国国内的太阳能产业。白宫计划使用《购买美国产品法案》来鼓励太阳能电池板的生产，国会也在考虑采取一些措施来促进美国国内生产商，无论是美国公司还是外国公司。不过，目前大多数太阳能装置使用的是采用中国技术的太阳能板。美国国内太阳能安装公司正在推动华盛顿取消对涉及太阳能进口的关税，认为此举将促进安装，并帮助拜登政府实现其减少温室气体排放的目标。

雷蒙多说，中国在应对气候变化的技术方面的投资也会有所帮助。她续称，“我认为这是与中国进行富有成效的共同投资的一个领域”。雷蒙多补充说，她必须审查是否有中国的国有公司参与，以及这是否构成国家安全问题。在过去的几年里，一家中国公司在佛罗里达州建造了一个太阳能电池板工厂，一家韩国公司在乔治亚州建造了一个工厂。

根据美国会参议院通过的基础设施法案，商务部也将在发放数十亿美元的拨款方面发挥重要作用，以使美国农村地区获得宽带接入。十多年来，这一直是政府的一个目标，而一个又一个的项目都未能完全解决这个问题。雷蒙多说，部分原因是过去的项目使用了错误的数据，所以宽带容量没有到达许多家庭。她还说，授予的赠款太多，无法有效地跟踪它们。雷蒙多说，这一次，美国商务部将为每个州批准数量有限的宽带计划，以确保她所说的 “深度问责”。