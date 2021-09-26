英政府据报接近达成协议 或终止中企在英核电站的参与

英国《卫报》9月25日报导称，英政府部长们正在接近一项协议，该协议可能使中国放弃在该国东南部萨福克海岸建造一座价值200亿英镑的核电站项目，转而注入英国纳税人税款作为投资替换。

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《金融时报》7月25日曾援引消息人士的话报导称，英国政府正在探讨如何将中国的国有核能公司从英国未来的所有核电力项目中剔除，包括计划在萨福克郡建造价值200亿英镑的新塞兹韦尔核电站的财团。

据《卫报》报导，英国政府可能最早在下个月的《联合国气候变化框架公约》第26次缔约方会议（COP26）前宣布计划，其将与法国电力集团（EDF）一起入股萨福克海岸赛兹韦尔C（Sizewell C）项目。报导指，这将有可能导致中广核（CGN）从该项目中退出，中广核目前持有赛兹韦尔C项目20%的股份。

赛兹韦尔C项目仍在进行规划和开发，最终该核电项目将为600万户英国家庭供电，但一直受到当地活动家的反对，以及对其价格标签和中国企业参与的担忧。根据英国政府官员和法国电力集团正在讨论的关于赛兹韦尔C的计划，英政府可以在一个开发公司中占有股份，该公司将推动其通过各个阶段的规划和官僚机构，与法国电力集团分担成本。

报导指，英国私营部门的投资者，如保险基金L&G和英杰华集团将在稍后阶段被吸引进来，以换取政府支持的融资模式，即受监管资产基础（RAB），以稀释纳税人和法国电力集团投资。关于受监管资产基础资金的立法，与资助伦敦希思罗机场和水务公司的模式相同将在下个月通过英国议会。

法国电力集团的董事会将于11月举行会议，讨论推进赛兹韦尔C项目，但据了解，在没有英国议会的坚定承诺的情况下，他们对向该项目注入数千万资金持谨慎态度。报导称，法国电力集团一直在大力游说受监管资产基础机制，认为它可以将 “执行价格”--赛兹韦尔C电力的保证价格降至每兆瓦时30至60英镑之间。欣克利角项目的92.50英镑/兆瓦时的“执行价格”，被批评为在海上风电成本下降的时候过高。

报导指，让中方离开赛兹韦尔C项目将有效地撕毁英国政府与中广核的2015年协议，根据该协议，英方同意资助欣克利角C项目（ Hinkley Point C）和赛兹韦尔C项目，然后在埃塞克斯郡布拉德维尔B的项目中（Bradwell B）安装中企自己的反应堆。中广核先前获得批准在英国建造反应堆的机会被认为是渺茫的。这笔交易被视为英国和中国之间“黄金时代”的巅峰之作。中广核和法国电力集团拒绝发表评论。

英国商务部说，“在我们努力减少对化石燃料的依赖和对全球天然气价格波动的风险时，核电可以发挥关键作用。中广核目前是赛兹韦尔C项目的股东，直到政府做出最后的投资决定。谈判正在进行，尚未作出最终决定。”