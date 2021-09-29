美商务部长： 若想减缓中国创新速度 美国需要与欧洲合作

美国商务部长雷蒙多（Gina Raimondo）9月28日在接受采访时表示，美国将团结盟友，以便对世界第二大经济体中国施加压力。她强调，这种做法与拜登总统的共和党前任特朗普所推行的 “美国优先”政策不同。

广告 继续浏览后续

雷蒙多周二在接受美国消费者新闻与商业频道（CNBC）采访时说，“当我们与我们的盟友合作时，美国是最有效的。”她说，“如果我们真的想减缓中国的创新速度，我们需要与欧洲合作。”雷蒙多就中方的商贸行为称，“他们在盗用我们的知识产权，他们不按规则办事。这不是一个公平的竞争环境。”她说，“因此，我们需要抓住他们的弱点，确保他们做到这一点。”她补充说，北京“没有履行他们达成的协议”。

当被问及美国商务部是否会单方面采取一些行动来解决美国和中国在塑造安全实践和制定全球贸易规范方面的大国竞争时，雷蒙多再次指出了与盟友合作的重要性。她说，“我们不希望像中国这样的专制政府来制定道路规则。我们与关心隐私、自由、个人权利和个人保护的盟友一起，需要制定道路规则。”

美欧贸易和技术委员会29日将召开首次会议，雷蒙多届时将与美国国务卿布林肯（Antony Blinken）和贸易代表戴琪代表美方，与来访的欧盟贸易专员东布罗夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）和欧盟竞争事务专员维斯塔格（Margrethe Vestager）共同主持这次会议。

雷蒙多说，“我们必须与我们的欧洲盟友合作，不让中国获得最先进的技术，这样他们就无法在半导体等关键领域迎头赶上”。她表示，拜登政府计划深化与欧洲在出口管制方面的合作。她续指，“我们希望与欧洲合作，为技术编写道路规则，无论是涉及TikTok，还是人工智能或网络”。

雷蒙多另在接受美国全国公共广播电台（NPR）采访时说，中国政府未遵守两国去年签署的一项贸易协议，并阻止中国的航空公司购买美国的波音飞机。她在28日的一次讲话中说，“我不知道波音公司是否在场。中国的航空公司希望购买价值数以百亿美元的飞机，但是中国政府正在阻止他们购买。”

雷蒙多告诉美国全国公共广播电台称，“中国政府正在阻拦有关的采购。他们不尊重知识产权，盗窃美国公司的知识产权。他们为美国公司在中国做生意设立了各种障碍。”她还说，美国还需要在人权领域对抗中国。波音公司在23日发表的一份报告预测，中国在未来20年需要增加8700架飞机，比该公司去年预测的8600架飞机更多，总价值估计为1.47万亿美元。

值得一提的是，雷蒙多24日曾向《华尔街日报》表示，她将寻求改善美国与中国的商业联系。在中美两国就国家安全和人权等问题上紧张关系日益加剧之际，她认为两国可以互利互惠。

雷蒙多当时介绍称，她计划率领美国企业首席执行官代表团前往海外访问，访问对象包括中国，寻找商机并讨论长期存在的贸易问题，不过目前还没有任何安排。她说，“我工作的很大一部分是维护美国企业（权益）。”

雷蒙多称，中国的经济政策以低于市场的价格补贴出口产品，对窃取知识产权的做法视而不见，使美国公司处于不利地位。她表示，尽管如此，鉴于中国市场的规模，美国必须与中国展开贸易。

在与NPR的采访中，雷蒙多也在推动对美国制造业的更多投资，由于美国公司从几十年前开始将工作岗位转移到国外，美国的制造业已经下降了。她希望更多地关注在新冠疫情被证明是脆弱的供应链。她特别关注的是半导体制造业，今天的半导体主要在台湾、韩国、中国和日本制造。美国制造了12%。智能手机和许多其他电子设备的工作都需要半导体芯片。

雷蒙多说，“曾几何时，美国在半导体制造方面引领世界。为了寻找廉价劳动力，我们已经失去了这种领先优势。因此，我们需要在美国投资，激励公司在美国生产芯片，拥有一支训练有素的劳动力，巩固国内供应链，在这里进行国内制造。这就是关键所在。这就是我们要在全球竞争的方式。”

雷蒙多正在敦促美国国会众议院通过《美国芯片法案》（CHIPS for America Act），该法案将拨款520亿美元以帮助促进美国的半导体制造业。该措施已经在参议院获得通过。