美联储询问华尔街银行对恒大的风险敞口

自华盛顿方面消息，美联储官员已经就美国几家大银行对中国恒大集团的风险敞口进行了质询，与其他全球监管机构一起审查该房地产开发商的债务危机可能带来的国际性影响。

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据彭博社周三报导，知情人士透露，拥有逾3000亿美元负债的恒大陷入困境，促使美联储向银行摸底以防范金融稳定面临的任何风险。香港金管局要求当地银行报告与恒大相关的风险。恒大是中国最大的高收益美元债发行人。

报导称，美国银行业监管机构通常会询问银行与困境企业的关系。美联储主席鲍威尔（Jerome Powell ）上周说，“美国没有直接的风险敞口”，并称大型中资银行也“没有很大的风险敞口”。

欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德（Christine Lagarde）日前也同样排除了蔓延风险，她表示，欧洲直接风险敞口“有限”。鲍威尔说，他的主要担心是“这将通过信心渠道和诸如此类的因素影响全球金融状况”。美联储一位发言人拒绝就该机构的要求置评。

其中一位知情人士说，美国银行还向其他监管机构提供信息，包括美国货币监理署和证券交易委员会。货币监理署的一位女发言人拒绝发表评论，美国证券交易委员会也没有立即回应评论请求。