布林肯：美欧合作有能力设定贸易和技术的标准及规则

美国国务卿布林肯（Antony Blinken）、商务部长雷蒙多（Gina Raimondo）和贸易代表戴琪9月29日与来访的两位欧委会执行副主席，欧盟贸易专员东布罗夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）和欧盟竞争事务专员维斯塔格（Margrethe Vestager）共同主持了美欧贸易和技术委员会（TTC）的首次会议。会后，布林肯表示，当美欧一起工作时，“我们有一种独特的能力来帮助塑造规范、标准和规则”。

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布林肯当天在推特上写道，“与美国和欧盟的利益相关者就合作推进共同价值观进行了富有成效的讨论。美欧贸易和技术委员会将提供一个框架，促进整个政府在关键的全球贸易和技术问题上的协调，为我们的公民提供安全和繁荣。”他称，“我们在美欧贸易和技术委员会的任务是为全球贸易和技术创造一个引人注目的愿景，为我们的人民服务，保护我们的利益，并促进创新精神。实现这些目标也将加强民主价值观和对人权的尊重。”

会后，布林肯称，他与美方代表和来访的两位欧委会执行副主席进行了“一次令人振奋的讨论”，双方就“在供应链方面的跨大西洋合作，阻止威权主义影响和行为者，以及推进我们的共同目标和价值观”进行了交流。雷蒙多亦指，“美欧贸易和技术委员会是一个很好的机会，可以协调从全球科技到人工智能再到供应链复原力的紧迫经济问题。”戴琪也在推特上写道，“今天的美欧贸易和技术委员会会议让我精神振奋。我期待着加强我们与欧盟的科技和贸易伙伴关系，以促进共同的经济增长，使我们的工人受益并应对全球挑战。”

欧盟方面，东布罗夫斯基斯指出，“今天标志着我们跨大西洋关系的一个新篇章。欧盟和美国承诺将按部就班地工作，共同制定标准和规则，以支持我们在21世纪的企业、工人和消费者。”他说，“（双方在会议上进行了）非常实质性的交流。很高兴看到美国和欧盟承诺在全球贸易挑战和供应链方面向前推进。”

美欧高官们会后还一起与媒体见面。维斯塔格向记者们打趣说，“在这里不仅令人感到非常好--热情好客，组织水平--甚至连旗帜都表现得很好。(官员们身后的美欧旗帜在风中飘扬）。”她说，“对我来说，最大的收获之一是我们关于人工智能的讨论，即人们正在为人工智能的可信性、以人为本和基于风险的方法而开会，当然，这将使许多人工智能不受来自政治方面的监管或入侵的影响，但专注于涉及根本问题的领域，无论是歧视的风险还是类似的东西。”她补充说，“我认为这是一个非常重要的收获。我非常重视这一点，因为这对我们的民主来说是非常基本的，这一点仍在发挥作用。因此，这是一个真正富有成果的一天。”

东布罗夫斯基斯说，“我也想感谢我们的美国东道主对这次活动的出色组织，以及我们在整个一天中进行的非常有成效的讨论。事实上，我们是战略伙伴，我们是盟友，所以随着这个贸易和技术委员会开启了欧盟和美国在贸易领域合作的新篇章，我们将专注于出口管制、投资审查的问题，也将在全球贸易挑战方面进行合作。”

布林肯接着说，“我想说，今天最积极的事情，除了实质内容；如果还没有发表的话，看看很快就会发表的声明；而是一种非凡的合作精神，协作，以及美国和欧盟之间非常、非常密切地合作的愿望”。他指出，“我们代表世界上最大的两个经济体。我们合计约占世界GDP的42%或43%。”他强调，“当我们一起工作时，我们有一种独特的能力来帮助塑造规范、标准和规则，这些规则将管理技术的使用方式，影响我们几乎所有公民生活的技术。我们有能力设定步伐，设定标准。”

布林肯说，“我认为，我们今天所发现的以及导致今天的工作；因为在过去几个月里，我们有10个不同领域的工作组在这些问题上非常努力地工作；我认为我们发现，我们可以在对我们公民的生活真正重要的问题上取得非常、非常实际的进展。”他补充说，“因此，我离开（会谈）时感到非常有活力，对我们在美国和欧盟之间可以一起做什么的可能性充满热情。”

随后记者提问说，“如果我可以的话，（未听清）没有提到中国。在最后的声明中也没有提到下次会议的时间，而在草案中则有（提到）。”布林肯说，“好吧，关于接下来的会议，我确信我们在未来几天会有一个关于这个问题的公告，向前推进。我们打算定期开会。”

据政治新闻网站POLITICO29日报导，法国正在考虑在2022年春季举行第二次美欧贸易和技术委员会会议，官员们预计届时将提出中长期解决方案，以修复半导体供应链问题。据一位与会者称，在周一的欧盟大使会议上，法方要求将这一时间点从匹兹堡的文本中删除，因为它将与法国担任欧盟轮值主席国的时间相吻合，这可能被错误地解释。相反，巴黎提议说，第二次会议将在明年举行。

记者问，“您如何期望，今天关于半导体的承诺有助于解决全球短缺问题，以及我们可以期待美欧贸易和技术委员会在半导体方面的未来发展？”

对此，雷蒙多回答说，“关于半导体的讨论占据了我们今天大量的时间。美国和欧盟在半导体行业正经历着类似的短缺挑战，我们已经同意共同前进，以提高供应链的透明度，从行业中收集数据，以便我们能够有更大的透明度和对供应链的信任，并随着时间的推移，真正寻求合作，因为我们在我们各自境内增加供应，并在涉及半导体的研究和开发方面进行合作”。 她表示，“我们认为这是一个非常富有成效的合作领域，因为我们的利益是一致的，我们目前的斗争是相似的。”